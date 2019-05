May on kutsunud Tööpartei juhti Jeremy Corbynit üles oma eriarvamused kõrvale jätma ja Brexiti-leppega nõustuma, vahendas BBC.

McDonnell aga kommenteeris, et May on vilistanud läbirääkimiste konfidentsiaalsusele ja need ohtu seadnud.

May kirjutas Mail on Sundays, et Corbyn peaks kuulama, mida valijad neljapäevastel kohalikel valimistel ütlesid - nii valitsevad konservatiivid kui ka opositsiooniline Tööpartei pidid tunnistama läbikukkumist. Peaminister süüdistas kaotustes just Brexitiga seotud patiseisu.

McDonnell nõustus, et valimiste sõnum on see, et Brexitiga tuleks juba ühele poole saada ning jõuda kiiresti kokkuleppele.

Samas märkis ta, et kuigi konservatiivide ja leiboristide kõnelused jätkuvad teisipäeval, on neid õõnestanud Sunday Times'is ilmunud artikkel, milles on välja toodud valdkonnad, kus May on valmis kompromisse tegema, näiteks tollides ja töötajate õigustes.

Ajaleht kirjutab ka, et May võib pakkuda välja plaani ajutiseks tollikorralduseks Euroopa Liiduga kuni järgmiste üldvalimisteni.

McDonnell ütles BBC-le, et Tööpartei on jäänud konfidentsiaalseks, sest neilt on seda palutud.

"Me ei ole meediat informeerinud. Seetõttu valmistab pettumust, et peaminister on seda murdnud," ütles ta.

"Ma saan nüüd täielikult aru, miks ta ei saanud meie Euroopa partneritega läbi rääkida korralikku lepet, kui ta niiviisi käitub," lisas McDonnell.

Ajakirjanik küsis McDonnellilt, kas ta usaldab peaministrit. "Ei. Vabandust. Mitte pärast seda nädalavahetust, kus ta on minema visanud konfidentsiaalsuse, mis meil oli. Ja ma arvan, et ta on seadnud läbirääkimised ohtu iseenda kaitsmiseks," rääkis ta.

Suurbritannia pidi esialgu Euroopa Liidust lahkuma 29. märtsil, kuid tähtaeg lükati 31. oktoobrini edasi, sest Briti parlament ei jõudnud lahkumisleppes kokkuleppele.

May viis Euroopa Liiduga kokkulepitu kolm korda Briti parlamendi ette, kuid ei ole saanud siiani alamkojas sellele toetust.