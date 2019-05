"Päris selge on see, et poliitikute puhul on süütuse presumptsioon teistsugune. Paljudel juhtudel on see ühiskondliku, avaliku kriitika all ka süü presumptsioon, kus poliitikul tuleb ära tõestada (oma süütust - ERR)," ütles Reinsalu ETV hommikusaates "Terevisoon".

Reinsalu viitas reformierakondlasest justiitsministri Kristen Michali juhtumile, kes pidi Reformierakonna rahastamisskandaaliga kaasnenud avalikkuse kriitika tõttu valitsusest lahkuma, ehkki teda ebaseadusliku rahastamise eest kunagi süüdi ei mõistetud.

"Need asjad on kindlasti kahetsusväärsed, kui need asjad esile kerkivad, aga väga oluline on loomulikult tõe välja selgitamine ka selles juhtumis ja küllap õiguskaitseasutused ka seda teevad. Kindlasti süütuse presumptsioon peab Eestis kehtima, aga poliitikutel on täiendavad kohustused oma usaldusväärsust toota," märkis varasemalt justiits- ja kaitseministri kohal töötanud Reinsalu.

Reinsalu kommenteeris ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe, siseminister Mart Helme kolmapäevast avaldust, mille kohaselt Kuusiku puhul on rikutud süütuse presumptsiooni, sellega mindi vastuollu õigusriigi põhimõtetega ja see nõuab sisministrilt samme põhiseadusliku korra taastamiseks.

"Kui ma lugesin ta avaldust, siis kindlasti ta ei kutsunud üles riigipöördele nagu siin mõni opositsioonipoliitik osundas," märkis Reinsalu siseministri avaldust kommenteerides.