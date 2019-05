Sirk rääkis Eesti Televisiooni hommikuprogrammis "Terevisioon", et lähtuda tuleb lihtsatest põhimõtetest.

"Iseenda tegevuse filmimiseks ja iseanda jaoks ei ole mingit luba vaja. Tuleb arvestada, et millistel tingimustel ja kuidas tohib salvestist avalikustada. Kui on iseendaga seotud menetlusjuhtumi jaoks kindlustusele või politseile avalikustamine, siis probleeme ei ole ja see on lubatud. Kui on soov panna internetti üles, et kedagi häbimärgistada, siis inimesed ja teatud juhtudel ka sõidukite registreerimismärgid tuleb hägustada. Tuleb lähtuda põhimõttest, et teavitatakse avalikkust, et selline asi on juhtunud ja võib-olla keegi võtab sellest õppust, et niimoodi ei tohiks käituda," rääkis Sirk.

Kõige suurem pardakaamerate vajadus on Sirgi sõnul just kindlustusjuhtumite lahendamisel, samuti on neil distsiplineeriv mõju iseenda jaoks. "Kui ma tean, et olen kaamera all, siis käitun mõistlikumalt. Lisaks, et kui juht saab viidata sellele, et toimunud liiklusõnnetusest on tal olemas salvestus, siis teine pool loobub sageli valeväidete esitamisest. Kaameral on suur tähtsus vaidluste lahendamisel," rääkis Sirk.

Ta tõdes, et liiklus on sarnane üldise eluga. "Kui me teame, et meie tegudel on jälg, siis me käitume mõistlikumalt. Liiklus muutub üha anonüümsemaks. Mõned inimesed tunnevad ennast 1,5-tonnises kestas niivõrd anonüümsetena, et nad ei käitu enam normaalse ühiskonna liikmena. Näiteks, kui me kauplusesse siseneme, siis me ei trügi ega tõuka, sest see ei sobi, aga kui oleme roolis, siis käitume teistmoodi. See kaamera annab võimaluse, et anonüümsus väheneb, sinust jääb jälg," arutles Sirk.

Tahtmatult filmitud ja avalikustatud inimese õigusi kaitseb riik läbi seaduse, kuid Sirgi sõnul on oma osa ka konkreetse internetiportaali pädevus. "Üldjuhul võetakse video maha või avaldatakse sel moel, et isik pole äratuntav. Ka Google ja Youtube võtavad võtavad videoid maha," rääkis Sirk.

Juhul, kui on ülekaalukas avalik huvi, võib ka Sirgi sõnul siiski ka inimese näo ja nimega salvestusi üles panna. "Aga see tõsine kaalumise koht, kui ikka liiklusintsident, siis ilmselt ülekaalukat avalikku huvi ei ole."

Sirk soovitas juhtidele, et liikuses ei ole mõtet võtta endale politsei rolli. "Kui keegi on mölakas, siis las ta olla, pole mõtet talle tagasi teha, ses tagajärjed võivad olla rasked. Pigem tuleb oma õiguse tagaajamisest loobuda."