"Olen 16 aastat riigikogus olnud ja tahan nüüd ka päriselus- ja majanduses veel enne pensioni tegutseda," ütles Pomerants teisipäeval ERR-ile, märkides, et soovib 70. eluaastani kindlasti tööl käia.

Küsimusele, kas ta peab võimalikuks ka poliitikasse naasmist, ütles Pomerants, et ei kavatse tema asemel Lääne-Virumaalt Isamaa nimekirjas riigikokku valitud Üllar Saaremäe kohale minna, kui viimane peaks parlamendist ära tulema. "Tema on ikka minu asendusliige poliitikas, mitte vastupidi," märkis Pomerants.

Küsimusele, kas tal oli valimiste järel ka teisi tööpakkumisi, ütles Pomerants, et oli ka teisi variante, aga ta valis BlueSky Projecti. "Kasutan ikka oma põhioskuste paketi, milleks on suhtlemine, inimeste motiveerimine, protsesside toimima saamine," rääkis Pomerants, kes on kahes valitsuse töötanud keskkonnaministrina ning ühe korra sotsiaalministina ja siseministrina.

Rääkides oma töös BlueSky juhina nimetas Pomerants suuri elupiirkondade arendusi Viimsi ja Rae vallas ning Tallinnas Haaberstis. "Tegemist on ettevõttega, mis on ühe masu üle elanud," rõhutas ta ettevõtte edukust rõhutades. "Ega hullu ei saa panna, tuleb ikka vastavalt olukorrale käituda," lisas ettevõtte tegevjuht.

Pomerants oli aastatel 1995–2003 Lääne-Viru maavanem, misjärel ta valiti Res Publica nimekirjas riigikokku.