Doktor selgitas, et kuna laeva pardal leidis leetrite juhtum kinnitust ning leetrid on väga nakkav haigus, tundus mõistlik laev karantiini panna, vahendas BBC.

"Üks nakatunud inimene saab kergesti nakatada teisi köhides, aevastades, erinevatele pindadele sattunud piiskade kaudu jne. Seega võimaliku nakatamise ohus - mitte vaid kinnitust leidnud leetrite juhtumi tõttu, vaid teistelt inimestelt, kes on samal ajal laeval - me arvasime, et on mõistlik mitte lasta kellelgi laevalt lahkuda," rääkis Fredericks-James.

Ta viitas, et üks ajend karantiini kehtestamiseks oli ka praegune olukord USA-s, kus leetrite juhtumite arv on viimase 25 aasta kõrgeimal tasemel.

Fredericks-James ütles YouTube'i postitatud avalduses, et terviseministeerium sai leetrite juhtumist teada kahelt usaldusväärselt allikalt.

Ta lisas, et laeval olev arst on leetritesse haigestunud inimese teistest eraldanud ning tema seisund on stabiilne.

St Lucia rannavalve ütles NBC Newsile, et laev on 134 meetri pikkune Freewinds, mis kuulub saientoloogia kirikule. Arvatavalt on laeva pardal umbes 300 reisijat. Kirik ei ole esialgu avalikult juhtunut kommenteerinud.

St Lucia võimudel ei ole aga õigust keelata laeval lahkumast ning NBC andmetel sõidabki laev neljapäeval sealt ära.

USA terviseametnikud teatasid sel nädalal, et tänavu on leetritesse nakatunud üle 700 inimese. Leetrite juhtumeid on teatatud 22 osariigist ning enamasti on nakatunud lapsed, kes ei ole vaktsineeritud. Viimati oli leetritesse nakatunute arv USA-s nii kõrge 1994. aastal.