USA-s on sel aastal registreeritud juba üle tuhande leetrite juhtumi

"Tuhandes juhtum sellise ärahoitava haiguse puhul nagu leetrid on murettekitav meeldetuletus, kui tähtis on tagada, et inimesed mõistaksid, et vaktsiinid on ohutud," ütles tervishoiuminister Alex Azar avalduses.

"Vaktsiinid on turvaline ja väga tõhus tervishoiuvahend, mis suudab seda haigust ära hoida ja teha lõpu praegusele puhangule," lisas ta.

Eelmine rekord on pärit 1992. aastast, kui aasta jooksul registreeriti 963 juhtumit. Sel aastal on vähem kui kuue kuuga juba üle tuhande juhtumi.

Võimud kuulutasid leetrid USA-s likvideerituks 2000. aastal, kuid nüüd on see "leetritevaba staatus" ohus.