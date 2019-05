Nukke selgitas "Ringvaates", et keiser Akihito otsustas trooni üle anda ilmselt kahel põhjusel. Üks põhjustest on tervis, teine põhjus see, et ta on väga kaua rahvast teeninud.

"Hoolimata sellest, et ta on ametlikult troonil olnud 30 aastat, on ta tegelikult Jaapani rahvast teeninud koguni 65 aastat, sest asus kroonprintsina oma isa, sõjaaegse keisri asemel kohustusi täitma juba 1953. aastal, nii et 20-aastasest peale olnud," rääkis lektor.

Uut keisrit peetakse hoolivaks ja näoga rahva poole valitsejaks, kuid Nukke hinnangul oli seda ka eelmine keiser.

"Ma ütleks, et ta jätkab oma isa käidud rada," märkis Nukke, tuues näiteks, et pärast 2011. aasta looduskatastroofi külastas ka keiser Akihito kriisipiirkondi, mitte vaid Naruhito.

"Just keiser emeriitus tegi erakordse pöördumise Jaapani rahva poole läbi televisiooni, mida pole ükski keiser kunagi varem teinud. See läks rahvale südamesse," lisas Nukke, kinnitades, et jää murdmist Jaapani rahva ees alustas juba keiser Akihito.

"See on perekonnast õpitud," ütles ta.

Nukke selgitas, et Jaapani keisril ei ole ühtki poliitilist funktsiooni peale peaministri ametisse nimetamise. "Ta on vaid rahva sümbol ja nii on ka konstitutsioonis sätestatud," ütles Nukke.