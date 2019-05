Jaapani keiser: kõik riigid peaksid rahu nimel koostööd tegema

Keiser ilmus laupäeval koos abikaasaga avalikkuse ette kokku kuuel korral. Palee rõdult peetud kõne oli neist esinemistest esimene ja suurim, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maailmarahu teema näikse kroonitud peale väga oluline olevat, sest selleni jõudis ta kohe oma kõne esimeses lõigus.

"Seisan siin täna pärast troonileastumistalitusi. Ma olen rõõmus ja väga tänulik, et te kõik seda tähistama olete tulnud. Soovin teile tervist ja õnne ning loodan siiralt, et meie maa areneb edasi, kui me töötame koos teiste riikidega maailmarahu saavutamise nimel," kõneles keiser Naruhito.

Keisri vahetumisega algas Jaapanis ka uus ajajärk - Kauni Harmoonia ajastu -, mida mainisid ka kõnet kuulama tulnud inimesed, kes jäid riigipea etteastega väga rahule.

"See on ajalooline sündmus. Keiser istus troonile ja meie elame nüüd uuel, Kauni Harmoonia ajastul," ütles üks kuulaja.

"Nagu keisrihärra ütles, ma loodan, et me suudame edasi elada rahulikult, ilma konfliktideta sel uuel ajastul," sõnas teine.

Naruhito krooniti varem sel nädalal. Ta tõusis troonile pärast oma isa Akihitot, kes troonist ja kroonist tervislikel põhjustel loobus.

Tegu on viimase 200 aasta jooksul esimese korraga, kus Jaapani keiser troonist loobub.

Naruhito on 126. Jaapani keiser. Nüüd keisrinna Masako nime kandva naisega on tal üks laps, 17-aastane Aiko ehk printsess Toshi.

Jaapani keisrisuguvõsa on maailma pikim katkematu dünastia. Pärimuse kohaselt on see kestnud 2600 aastat.

Praegu on Jaapan konstitutsiooniline monarhia ja keisrivõim seega peamiselt tseremoniaalne.