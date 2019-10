President Kersti Kaljulaid on sel nädalal Jaapanis, kus osaleb teiste riigipeade seas Tokios keiser Naruhito kroonimistseremoonial, teatas presidendi kantselei.

Aprillis avalikustati Jaapani uue keiserliku ajastu nimi – Reiwa. "Nimetus on pärit Jaapani vanimast luuleantoloogiast "Manyoshu" ning selle tähendust on selgitatud väljendiga "kaunis harmoonia". Ajastu nime kasutatakse ametlikes dokumentides, sealhulgas müntidel, autojuhilubadel, kalendrites ja mujalgi. Kroonimispidustused on uue ajastu alguse tipphetk ja Eesti riigipea osaleb neiil esmakordselt," ütles presidendi välisnõunik Lauri Kuusing.

Viimane troonimistseremoonia toimus Jaapanis pea 30 aastat tagasi, mil keisriks sai Akihito, kes külastas Eestit 2007. aastal.

Samuti on riigipeal plaanitud kohtumine Jaapani peaministri Shinzo Abega, kellega arutatakse kahepoolset koostööd digi- ja kübervallas ning ÜRO Julgeolekunõukogus.

Lisaks kohtub riigipea Kanagawa prefektuuri kuberneriga, osaleb naisiduettevõtjaid koondaval Startup Lady ümarlaual ja peab loengu Yokohama Ülikooli üliõpilastele. Kaljulaidil on ka äridiplomaatiaga seotud kohtumised Toyota, FujiSoft ja Itochu esindajatega ning ta annab visiidi käigus intervjuud Jaapani rahvusringhäälingule ja Jaapani suurimale ärilehele Nikkei.

2019. aastal täitus 100 aastat Eesti ja Jaapani diplomaatiliste suhete sõlmimisest ning Jaapani ja Eesti suhted on järjest tihedamad. "Eestit ja Jaapanit seob kirg digiilma vastu ja Jaapanis tuntakse üha rohkem huvi Eesti e-riigi ja e-valitsemise praktika vastu. Samamoodi on riikide kaubavahetuskäive aasta-aastalt kasvanud ning jaapanlased on leidnud Eesti maailmakaardilt üles ka reisisihina," lisas Kuusing.