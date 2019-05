Briti julgeolekunõukogu pidas 23. aprillil istungi, milles arutati vastuolulist küsimust, kas lubada Huaweil ehitada osa Briti 5G võrgust või mitte. Istungil otsustati, et teatud valdkondades seda siiski lubatakse. Julgeolekunõukogu istungil osalejad peavad allkirjastama lubaduse hoida nõukogus arutatu enda teada, kuid istungi järel lekkis otsus ajakirjandusse.

Lekitajat asuti otsima ning kolmapäeval vallandas peaminister Theresa May kaitseministri kohalt istungil viibinud Gavin Williamsoni.

Williamson ise eitab lehes Daily Telegraph ilmunud info lekitamist. "Mulle on korralikult käru keeratud. See on üsna valus. Ainus, mida saan nüüd teha, on oma nimi puhtaks pesta," lausus nüüdseks endine kaitseminister.

Mõned kõrged opositsioonifiguurid nõuavad politsei sekkumist.

Pühapäeval aga ütles Londoni erioperatsioonide osakonna juht Neil Basu, et politseiuurimine oleks antud juhul kohatu.

"Olen veendunud, et avaldatu ei sisaldanud salastatuse seadust rikkuvat teavet," lausus Basu, kelle osakonna võimutäiusesse kuulub selle seaduse rikkumiste uurimine.

"Olen veendunud, et see avaldamine ei liigitu kuritegelikuks rikkumiseks ei salastatuse seaduse ega avaliku teenistuja väärkäitumise alusel. Kuritegu toime pandud ei ole ja seega ei kuulu see asi politseile."

"Leke ei kahjustanud avalikku huvi sellisel tasemel, et avaliku teenistuja väärkäitumise uurimine oleks vajalik," lisas ta.

"Nendes asjaoludes politseiuurimise läbiviimine oleks kohatu."