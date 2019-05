Briti peaminister Theresa May tagandas kolmapäeval kaitseminister Gavin Williamsoni pärast uurimist infolekke kohta, et Suurbritannia on teatud tingimustel lubanud Hiina kompaniil Huawei arendada Ühendkuningriigi 5G võrku.

"Peaminister palus täna õhtul Gavin Williamsonil valitsusest lahkuda, kuna ta (May) on kaotanud usalduse tema võime vastu täita kaitseministri ja valitsusliikme ametit," ütles May kantselei kõneisik.

May ütles kirjas Williamsonile, et uurimine "annab veenva tõendi, mis viitab teie vastutusele (info) loata avaldamises" Ühendkuningriigi riikliku julgeolekunõukogu 23. aprilli kohtumise kohta.

"Ühtegi teist usutavat versiooni sündmuste kohta, mis selgitaks seda leket, ei ole tuvastatud," lisas peaminister.

Briti niigi lõhestatud valitsust raputas skandaal selle kohta, kes lekitas infot, et May lubab Huaweil arendada Suurbritannias G5 võrku.

Ägedaid vaidlusi põhjustanud otsus langetati väidetavalt 23. aprilli kohtumisel.

Riikliku julgeolekunõukogu istungite arutelud on salastatud.

Ajaleht The Daily Telegraph aga kirjutas, et May kiitis heaks Huaweile loa andmise ehitada Suurbritannia järgmise põlvkonna telekommunikatsioonivõrgu "mitte tuumikelemendid".