USA president Donald Trump allkirjastas kolmapäeval määruse, millega keelab välismaiste telekommunikatsioonifirmade toodete kasutamise, kui need kujutavad võimude hinnangul julgeolekuriski.

Määruses seisab, et sihikule võetakse firmad, mis "kujutavad vastuvõetamatut riski USA riiklikule julgeolekule või ohustavad USA inimeste julgeolekut ja turvalisust".

"See valitsus teeb kõik vajaliku Ameerika turvalisena ja õitsvana hoidmiseks ning kaitsmiseks välismaa vastaste eest," teatas Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders.

Kuigi kõrge Valge Maja ametnik kinnitas, et otseselt pole sihikule võetud ükski riik ega ettevõte, nähakse selles Hiina telekomihiiu Huawei vastast sammu.

Otsus langeb Ühendriikide ja Hiina kaubandussõja hoogustumise ajale.

USA kaubandusministeerium teatas hiljem aga, et lisab Huawei musta nimekirja, mis muudab selle jaoks senisest palju raskemaks tähtsate USA komponentide kasutamise oma telefonides, telekomivarustuses, andmebaasides ja muus elektroonikas.

Kaubandusministeeriumi tööstuse ja julgeoleku büroo (BIS) teatas, et lisab Huawei ja sellega seotud firmad Iraani-vastaseid sanktsioone rikkuvate organisatsioonide nimistusse.

Nimekirja kandmine tähendab USA firmade jaoks seda, et nad peavad taotlema BIS-ilt luba Ameerika tehnoloogia müügiks või üleandmiseks nimekirjas olevale firmale või isikule.

"Litsentsist võib keelduda, kui sellise tehnoloogia müük või üleandmine kahjustaks USA riikliku julgeoleku või välispoliitilisi huve," seisis kaubandusministeeriumi avalduses.

Ühendriikide kaubandusminister Wilbur Ross teatas avalduses, et "see hoiab ära Ameerika tehnoloogia kasutamise välisomanduses organisatsioonide poolt viisidel, mis võivad potentsiaalselt õõnestada USA riikliku julgeoleku või välispoliitilisi huve".

"Huawei 5G, RIP. Tänan kaasamängimise eest," säutsus Trumpi Vabariikliku Partei senaator Tom Cotton Twitteris.

USA on juba varem keelanud valitsusametitel Hiina telekomifirma Huawei seadmete soetamise seoses kahtlustega, et firma võib saada ligi tundlikule teabele ja jagada seda Pekingi luureteenistustega.

"Huawei äritegevuse piiramine Ühendriikides ei tee USA-d turvalisemaks ega tugevamaks: see piirab Ühendriike halvemate, kuid kallimate alternatiividega," teatas Huawei avalduses.

"Lisaks rikuvad põhjendamatud piirangud Huawei õigusi ja tõstatavad muid tõsiseid õiguslikke küsimusi," lisas Hiina telekomihiid.

Huawei 5G tehnoloogiat peetakse kõige arenenumaks ja odavamaks maailmas. Samas on Ühendriigid hoiatanud oma liitlasi firma tehnoloogia kasutamise eest ja ähvardanud vastupidisel juhul piirata luureandmete jagamist.

Hiina 5G tehnoloogia küsimus on lõhestanud Suurbritannia valitsust, mille osa ministreid peavad Hiinat Brexiti järel oluliseks kaubanduspartneriks, samas kui teised nõustuvad Washingtoniga, et Peking on oht.

Washingtoni üldisi geopoliitilisi muresid on suurendanud Pekingi 2017. aasta seadus, mis kohustab Hiina firmasid jagama andmeid valitsuse luureteenistustega.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg hoiatas teisipäeval, et Ühendkuningriik peab 5G taristut arendades säilitama mobiilsidevõrkude turvalisuse.

Stoltenberg ütles pärast kohtumist Briti peaministri Theresa Mayga, et võrkude turvalisus on Lääne alliansile ülioluline.

Hiina hoiatas USA-d Huawei keelu taustal suhete rikkumise eest

Hiina hoiatas neljapäeval Ühendriike kaubandussuhete edasise rikkumise eest pärast seda, kui president Donald Trump keelas Hiina telekomihiiul Huawei sisuliselt USA turul tegutsemise ja pani selle musta nimekirja.

"Ärgitame Ühendriike lõpetama neid valesid samme peatama, et vältida edasise kahju tegemist Hiina-USA majandus- ja kaubandussuhetele," manitses kaubandusministeeriumi pressiesindaja Gao Feng.

Hiina on tema sõnul palju kordi öelnud, et riikliku julgeoleku küsimusi ei tohiks kuritarvitada.

Gao lisas, et Hiina on resoluutselt vastu iga riigi ühepoolsetele sammudele mõne Hiina organisatsiooni vastu selle siseriikliku seaduse alusel.

Peking on alati palunud oma firmadel kinni pidada nende riikide asjassepuutuvatest reeglitest ja regulatsioonidest, kus nad tegutsevad, lausus Hiina kaubandusministeeriumi pressiesindaja.

Ta märkis, et Peking rakendab meetmeid "oma firmade õiguspäraste huvide resoluutseks kaitseks".