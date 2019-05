"Eestlastele Huawei telefonid meeldivad ning need on müüginumbrite põhjal populaarseimate tootjate esikolmikus. Praegu on see kõik uus informatsioon, aga olemasolevate seadmete omanikud ja praegused ostjad Google'i ja Androidi toe ja uuenduste pärast muretsema ei pea," ütles Tele2 pressiesindaja Hans Saarvelt.

"Klientidele oleks üldiselt Huaweile seatavad võimalikud piirangud tulevikus küll pigem negatiivne uudis, sest sellega väheneks mobiilituru valik ja konkurents. Ootame edasise osas konkreetsemaid arenguid," lisas Saarvelt.

Ka Telia hinnangul on Huawei seadmete tuleviku osas vara spekuleerida. "Hetkel on oluline aru saada, millised on erinevate osapoolte edasised plaanid ja tegevused. Selle pealt saavad siis hakata ka näiteks edasimüüjad võimalikke mõjusid hindama ja prognoosima. Hetkel jätkame Huawei seadmete müüki ning jälgime teemaga seotud arenguid, et vajadusel kliente uue info ja soovitustega toetada," ütles Telia pressiesindaja Raigo Neudorf.

Baltikumis telefonide ja tahvelarvutite müüki analüüsiv BRC Market Experts märkis, et Huawei on Baltikumi turul oluline tegija, koos Samsungi ja Aplleiga top kolmes ning kõuige tõenäolisemalt ootavad turud ja kliendid ära kuidas olukord laheneb. BRC Market Expertsi esindaja Janis Pilipivsi sõnul on lisaks telefonidele ka oluline tahvelarvutite müük, sest ka sellel on Google'i Androidi operatsioonisüsteem.

Pilipivs märkis, et on tõenäoline, et olukorras kus Huawei on aastaid kõvasti investeerinud oma turupositsiooni parandamisse, võib uue info valguses Huawei turuosa langeda, aga samas kui ettevõte kasutab õiget turundusstrateegiat ja -lähenemist võib selle kasv ka jätkuda. Samuti võib Google'i otsus muutuda Euroopas ja ka Baltikumis poliitiliseks teemaks.

BRC Market Expertsi hinnangul, mis on Baltikumi regioonis Gfk koostööpartner, müüdi möödunud aastal Eestis 392 00 uut mobiiltelefoni kokku 124 miljoni euro eest. Keskmine telefon maksis mullu 315 eurot ja see kasvas 10 protsendi võrra. Kui palju müüdud telefonidest olid Huawei telefonid BRC Market Experts ei soovinud avaldada.

USA tarkvaraettevõte Google teatas esmaspäeval, et lõpetas oma koostöö Hiina mobiilside tehnika tootjaga Huawei, mis puudutab riist- ja tarkvara tarneid ja tehnilisi teenuseid, välja arvatud need teenused, mis on Androidi operatsioonisüsteemi kaudu kättesaadavad avalikkusele. Google järgib sellega USA valitsuse suuniseid Huawei tegevuse piiramiseks.

Piirang olemasolevate telefonide kasutamist ei mõjuta, kuid telefoniomanikud ei saa enam Androidi operatsioonisüsteemi uuendusi. Samuti ei saa Huawei uusi telefoni tootes enam paigaldada neile Google'i rakendusi nagu rakenduste ostukeskond Google Play Store, e-kirjarakendus Gmail, kaardirakendus Google Maps või videode vaatamise rakendus Youtube.

Huawei on omalt poolt teatanud, et ehitab oma telefonidele ise uue tarkvara ja jätkab olemasolevate telefonide toetamist. "Huawei jätkab turvauuenduste ja müügijärgsete teenuste pakkumist kõigile olemasolevatele Huawei ja Honor nutitelefoni ja tahvelarvutite toodetele, mis on juba müüdud või veel laos olemas. Jätkame turvalise ja jätkusuutliku tarkvara ökosüsteemi ehitamist, et pakkuda kõigile kasutajatele parimat ülemaailmselt kogemust," teatas ettevõte esmaspäeval.

Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi administratsioon lisas Huawei neljapäeval sanktsioonidealuste ettevõtete nimekirja, mis muudab sellele äritegemise USA ettevõtetega väga keeruliseks. Huawei suutlikkuse oma tegevust jätkata on pannud kahtluse alla ka eksperdid, mis viitavad USA kiibitoootjatele nagu Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx Inc ja Broadcom seatud piirangutele Hiinaga äriajamisel.

Huawei on sattunud lääneriikides tähelepanu alla ka seoses sellega, et 5G sidevõrkude rajamisega on tekkinud kahtlused, mille kohaselt Hiina firma võib pakkuda oma riigi luurele võimalust sidevõrke enda huvides kasutada. Samas on muutnud üha teravamaks USA ja Hiina vahelised kaubandusvaidlused.