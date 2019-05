Rootsi Demokraatide juht: miks Põlissoomlased liituvad Kremli-sõpradega?

Rootsi suuruselt kolmanda erakonna ehk Rootsi Demokraatide juht Jimmie Åkesson on pettunud selles, et Soome kolleegid erakonnast Põlissoomlased on liitunud Euroopa Parlamendi algatusega, mille eestvedajateks on Kremli-meelsete avaldustega silma paistnud Matteo Salvini Itaaliast ja Marine Le Pen Prantsusmaalt.

Itaalia praeguse valitsuspartei Liiga, Põlissoomlaste, Alternatiiv Saksamaale (AfD) ja Taani Rahvapartei esindajad kutsusid aprillis Milanos rahvuslikke ja euroskeptilisi jõudusid üles alustama pärast valimisi Euroopa Parlamendis koostööd. Liiga liider Matteo Salvini soovib EL-i liikmesriikide euroskeptiliste ja rahvuslike jõudude ühendamisest "rahvuslaste internatsionaaliks". Eestist on selle algatusega liitumisest teatanud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE).

Erakonnad, mida kriitikud on nimetanud paremäärmuslikeks või parempopulistlikeks, kuuluvad praeguses Euroopa Parlamendis kolme fraktsiooni.

Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsiooni (ENF) kuuluvad Salvini Liiga, Le Peni Prantsuse Rahvuslik Liit, Austria Vabaduspartei ja Hollandi Vabaduspartei.

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide (ECR) liikmeteks on teiste seas Briti võimuerakond Konservatiivne Partei, Poola valitsuspartei Õigus ja Õiglus (PiS), Taani Rahvapartei, Rootsi Demokraadid ja Põlissoomlased.

Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni (EFDD) liikmeteks on aga näiteks Alternatiiv Saksamaale (AfD) ja Suurbritannia Brexiti Partei (Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei (UKIP) endise juhi Nigel Farage'i uus partei - Toim.)

Seega on Rootsi Demokraadid ja Põlissoomlased olnud seni koos ühes fraktsioonis, mille peamisteks eestvedajataeks on olnud Briti ja Poola valitsusparteid.



"Nüüd on Põlissoomlased teatanud, et nad võivad olla valmis Euroopa Parlamendis fraktsiooni vahetama," nentis Akesson ajalehele Helsingin Sanomat antud intervjuus.

"Ausalt öeldes see mingil määral üllatab mind, et Soome erakond paistab liituvat Itaalia ja Prantsuse Venemaa-sõpradega. Sellest on raske aru saada. Ma olen pettunud," tunnistas ta.

Erinevalt Põlissoomlastest, keda esindas Olli Kotro, Rootsi Demokraadid aprillis Milanosse Salvini üritusele esindajat ei saatnud. Rootsi Demokraatide sooviks on nimelt ECR-i fraktsioonis jätkata. Kuigi Milanos polnud kohal ka Le Peni, kuulub tema erakond Salviniga nagunii juba samasse fraktsiooni ning koostöö kahe jõu vahel on tihe.

Samas mingit siduvat lepet veel tookord Milanos ei sõlmitud ning seda arutelu läheb nüüd 18. mail uuesti Milanosse jätkama Põlissoomlaste aseesimees Laura Huhtasaari.

"Meie eesmärgiks on koguda kokku rahvuslikult meelestatud rühma, mis keskendub kristlike väärtuste taastamisele, rahvusriikide enesemääramisõiguse taastamisele ja kahjuliku sisserände tõrjumisele," kommenteeris Huhtasaari.

"Meie ühiseks eesmärgiks on moodustada võimalikult suur ja mõjuvõimas fraktsioon järgmises Euroopa Parlamendis," märkis omakorda Põlissoomlaste juht Jussi Halla-aho HS-ile saadetud e-kirjas.

"Tunnistame, et Euroopa rahvusmeelsete erakondade vahel on erimeelsusi, kuid soovime keskenduda nendele teemadele, mis meid ühendavad," lisas ta.

Ka Rootsi Demokraatide juht Akesson tunnistas, et mõistab, et kõik on veel lahtine ning et enne tuleb valimistega lõpule jõuda.

Näiteks ECR-i fraktsiooni senine koosseis muutub märkimisväärselt, kui Suurbritannia kunagi ikkagi Euroopa Liidust lahkub. Rootsi Demokraadid siiski loodavad, et fraktsioon jääb endiselt võimalikult tugevaks.

"Küsimus on paigutumises tuleviku läbirääkimistel. Ma loodan, et Põlissoomlased tulevad mõistusele ja otsustavad püsida tasakaalukamas konservatiivses rühmas," rõhutas Akesson.