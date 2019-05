Milline on teie otsus erakonna esimeheks kandideerimise kohta?

Hea meel on seda kindlasti rahvusringhäälingu eetris öelda, et olen otsustanud, et minu kogemusi, minu teadmisi, minu oskust erakonda juhtida on sellel erakonnal jätkuvalt vaja, nii et olen selles konkurentsis täiesti oma näo ja nimega olemas.

Ehkki tänasel, esimesel debatil veel varasemate kokkulepete, europarlamendi valimiste kampaania tõttu osaleda ei saa, siis juba järgmistes esimehe kandidaatide debattides olen kenasti reas teistega ja mul on hea meel, et konkurents erakonna liidri kohale on jätkuvalt olemas.

Aga kas me näeme teid siis kandideerimas lõpuni?

Kindlasti ei ole ma seda otsust teinud järelemõtlematult ja kavatsen anda endast kõik, et olla erakonna juhina olemas, kui erakond mind selleks usaldab ja tahab mind selles rollis näha.

Loomulikult, kui mõni konkurentidest osutub tugevamaks, siis olen järgmised kaks või neli või kuus või kaheksa aastat temale toeks.

Missugust juhti sotsiaaldemokraadid vajavad?

Kindlasti sellist, kes tänasel päeval suudab hoida erakonda koos, suudab hoida neid inimesi, kes võib-olla on mõnevõrra peata pärast ootustele alla jäänud valimistulemust, pardal aktiivsetena, tuua neile sära silma. Järgmised valimised - kohalikud valimised - on alles kahe ja poole aasta pärast, parlamendivalimised alles nelja aasta pärast ja nii kaua tuleb meil toime tulla nende kümne saadikuga siin, Toompeal, kelle valija on meile siia andnud.

See tähendab, et opositsiooni rolliga harjumisel ja väiksema parlamendi esindusega tuleb väga palju pühendada just kogu organisatsiooni aktiivsena hoidmisele ja siis juba saab tegelikult oma sõnumit viia ka laiemalt valijateni ja leida need inimesed, kes samuti meie sõnumist süttivad ja on valmis kaasa tulema.

Ja loomulikult ei ole meie ees sellist dilemmat, kas olla sotsiaalsed või demokraatlikud - need on mõlemad sotsiaaldemokraatide täiesti vältimatud algosad. Ma usun, et olukorras, kus on rünnaku all pressivabadus, olukorras, kus on rünnaku all vähemuste õigused, naiste õigused, ei saa ükski sotsiaaldemokraat öelda, et ei, meie ei tegele nende teemadega, meie tegeleme üksnes sotsiaalteemadega. Nii, nagu ei saa ükski roheline öelda, et ei, meie pigistame pressivabaduse osas silma kinni, sest meie tegeleme raiemahtude või põlevkiviga, ei saa ükski paremliberaal öelda, et ei, meie tegeleme ainult majanduskasvuga ja demokraatiale vilistame. Ma arvan, et sellega tuleb tegeleda paratamatult.

Aga mõistagi, sotsiaaldemokraatia ei ole sotsiaaldemokraatia ilma, et me suudaksime väga selgelt vedada ka vaesuse vähendamist, regionaalse ebavõrdsusega võitlemist ja kõiki neid muid sotsiaaldemokraatlikke tuumikteemasid.

Kus tehti kõige suurem viga, et sotsiaaldemokraatide valimistulemus sai selline nagu ta nüüd sai?

Ma arvan, et tegemist ei ole ühe suure veaga, tegemist on kindlasti paljude väiksemate võib-olla tähelepanemata jätmistega, millest kokku ka kujunes see tulemus, mis on ikkagi poolteist korda kehvem kui nelja aasta eest.

Aga täna ei ole tegelikult põhjust ka hakata minevikus väga sorkima ja süüdlasi otsima. Kindlasti tuleb otsida asju, mida tehti valesti, aga mitte süüdlasi, sest senine esimees on kindlasti endast kõik andnud, mida tal anda oli, on töötanud ikkagi selleks, et sotsiaaldemokraatial läheks hästi. Ja täna on ta teatanud, et ta ei hoia oma toolist kinni, ei soovi tagasivalimiseks kandideerida. Nii et, kuigi ta tundub võib-olla mõnele konkurendile mugav märklaud, siis ma ei arva, et see oleks mõistlik tee, kuhu minna.

Me vajame selles parlamendikoosseisus ja ka edaspidi kõiki neid inimesi, kes on jätkuvalt valmis sotsiaaldemokraatia idee eest seisma ja võitlema ja kindlasti senine esimees Jevgeni Ossinovski on üks neist ja tal on erakonnale jätkuvalt palju anda.