Sikkut ütles erakonnaliikmetele saadetud pöördumises, et seniste möödapanekute otsimise kõrval tuleb mõtestada lahti, millist rolli sotsiaaldemokraadid Eesti ühiskonnas täidavad.

"Küsimus ei ole suuremas pensionis või puhkusepäevades, vaid selles, mis muresid peame lahendama 21. sajandil samaväärse missioonitundega, nagu seda oli riikliku pensioni loomine või tasustatud puhkuse võimaldamine töötajatele üle saja aasta tagasi," märkis Sikkut pressiteate vahendusel.

"Riiklik tervisekindlustus, sotsiaaltoetused, pension, töötajate heaolu töökohal ja isegi tasustatud puhkus ning tasuta haridus olid need revolutsioonilised ideed, mis sotsiaaldemokraate nende kõrghetkedel kandsid. Täna on nende sammudega kõik päri," tõi Sikkut näited.

Sikkuti sõnul on ühelt poolt õige, et sotsiaaldemokraadid peaks pöörduma oma juurte juurde tagasi, kuid vaja on enamat. Tema sõnul tuleb kujundada ambitsioonikas kava Eesti kestmiseks.

"Hoolimine ja abivajaja aitamine ei tähenda lõpmatut käehoidmist. Sotsiaaldemokraadid seisavad selle eest, et iga inimene saaks kujundada oma elu. Keegi meist ei ärka hommikul mõttega "kuidas riik mind täna aidata saab". Me tahame ise hakkama saada. Ja ühiselt teeme asju, mis üksi üle jõu käivad ega lase meil endil hakkama saada," sõnas Sikkut.

Sikkuti sõnul on tema jaoks tähtis teha poliitikat kaasavalt, sõbralikult, ausalt ja teadmispõhiselt.

"Mitte midagi ei lähe paremaks, kui me solvame ja solvume, karjumine ja kardame. Meil ei ole reetureid, vaenlasi, sobimatuid. Kellelegi ei tohi teha haiget, aga kõigil on õigus laua taga olla, küsida ja vastus saada," lisas ta.

Oma Facebooki postituses analüüsis Sikkut lisaks sotside ebaedu riigikogu valimistel.

"Võime otsida möödapanekuid konkreetsetes sotsiaaldemokraatide veetud poliitikates, otsida vigu oma poliitretoorilistest konfliktidest ja ette heita kehva kommunikatsiooni, lõpmatult rääkida kehvast kohanemisest valitsuserakonna rolliga ning süüdistada muutunud meediaruumi ja konkurente. Selles kõiges on omajagu tõtt, kuid need pole meie pärismured. Meil tuleb lahti harutada hoopis keerukam probleem. Kas me oskame vastata küsimusele, miks sotsiaaldemokraatiat veel vaja on?" kirjutas ta.

Sikkut tõi postituses esile kolm peamist valdkonda - keskkond, tervis, haridus - ning käis igas valdkonnas välja paar ideed. Näiteks kutsus ta üle minema 100 protsenti taastuvenergiale ning loobuma ühekordsest plastist.

Hariduse kohta kirjutas Sikkut, et mõistlik oleks kehtestada kohustuslik kutse- või gümnaasiumiharidus.

Riina Sikkut liitus Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga, kui asus eelmise aasta maikuus tervise- ja tööministri ametikohale. Sotsiaaldemokraadid valivad uue esimehe 9. juunil Tartus toimuval üldkogul. Kandidaate saavad üles seada kõik üldkogu delegaadid.