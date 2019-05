Eesti Pank tutvustab teisipäeval riigikogu rahanduskomisjonile oma 2018. aasta aruannet, mille kohaselt keskpanga puhaskasum kasvas: kui 2017. aastal oli see 4,3 miljonit eurot, siis eelmisel aastal 13,9 miljonit eurot.

Puhas intressitulu kasvas 28,3 miljoni euroni, aasta varem oli see 20 miljonit eurot. Peamine osa interssitulust tuli Eesti krediidiasutuste ülereservidelt ja rahapoliitika tõttu hoitavatelt väärtpaberitelt.

Keskpanga kapital oli 31. detsembri seisuga 463,7 miljonit eurot. Pank kandis eelmisel aastal eraldisse 26,8 miljonit eurot ja selle tulemusel kasvas riskieraldis 71,8 miljoni euroni.

Eurosüsteemi omanduses on kokku 734,3 miljardi euro väärtuses rahapoliitilisi nõudeid, millest Eesti Panga bilansis on 50 miljoni väärtuses pikemaajalisi refinantseerimistehinguid tähtaegadega 48 kuud.

Eurosüsteemi riikide keskpankade omanduses olevate väärtpaberituruprogrammi raames ostetud võlakirjade kogusumma on 67,5 miljardit eurot, millest Eesti Panga bilansis on 64,8 miljonit eurot.

Eurosüsteemi riikide keskpankade omanduses olevate pandikirjade kolmanda ostukavaga ostetud võlakirjade kogusumma on 241,1 miljardit eurot. Avaliku sektori varade järelturult ostmise kava raames ostetud Euroopa institutsioonide võlakirjade kogusumma on 225 miljardit eurot, millest Eesti keskpanga bilansis on 5,6 miljardit eurot.

Töötajate arvu poolest on Eesti Pank Euroopa Liidu väikseim keskpank. Kesmine töötajate arv oli seal mullu 231 ning see arv on alates 2010. aastast püsinud võrdlemisi stabiilsena. Personali voolavus oli mullu 5,2 protsenti.

Eesti Panga nõukogu esimehe ametipalk on 1850,94 eurot kuus ning nõukogu liikme palk 1322,10 eurot kuus. Juhatuse liikmete töötasu määrab panga nõukogu ning nõukogu otsuse kohaselt on eelmise aasta 1. maist president Ardo Hanssoni töötasu 9800 eurot kuus, asepresidendid Madis Müller ja Ülo Kaasik saavad 8050 eurot kuus. Kokku moodustasid keskpanga juhatuse liikmetele välja makstud tasud mullu 307 298 eurot.

Eesti Panga spetsialisti mediaanpalk oli 2018. aastal 2420 eurot. Personalikulud olid pangas 9,65 miljonit eurot, millest töötasudeks kulus 7 miljonit ja ülejäänud kulutused moodustasid sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks ning hüvitised ja soodustused.