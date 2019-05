Pompeo saabus etteteatamata visiidile Iraaki

Iraagi liidrid lubasid USA-Iraani kasvavate pingete tingimustes tagada Ühendriikide huvide kaitse, ütles Pompeo Bagdadis.

Pompeo tühistas kõnelused Saksamaal, et teha neljatunnine kiirivisiit Iraaniga tihedates suhetes Iraaki, kus ta kohtus nii president Barham Salehi kui peaminister Adel Abdel Mahdiga.

"Me rääkisime sellest, kui tähtis on Iraagil tagada ameeriklaste adekvaatne kaitse nende riigis," ütles Pompeo ajakirjanikele pärast kohtumist. "Nad mõlemad kinnitasid, et mõistavad oma vastutust," märkis ta.

Pompeo sõnul külastas ta Iraaki, sest Iraan on "eskaleerinud oma tegevust". Ta keeldus samas luureandmeid täpsustamast.

"Me tahtsime neile teada anda kasvanud ohtudest, mida oleme täheldanud, ja esitada veidi rohkem taustainfot, et nad saaksid omalt poolt teha kõik võimaliku meie meeskonna kaitse tagamiseks," lisas Pompeo.

Külaskäik leidis aset kaks päeva pärast seda, kui Ühendriigid ähvardasid vastata vankumatu jõuga igale rünnakule ja deklareerisid, et lennukikandja Abraham Lincoln lahingurühma piirkonda saatmise eesmärk on edastada Teheranile selge ja üheselt mõistetav sõnum.

Iraan kärbib oma kohustusi tuumaleppes

Iraan kärbib oma tuumaleppes sätestatud kohustusi vastusena USA otsusele lepingust taanduda, teatas teisipäeval riiklik uudisteagentuur IRNA.

Otsuse sisu edastakse leppesse jäänud viie riigi -- Ühendkuningriigi, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa ja Venemaa -- suursaadikutele kolmapäevasel kohtumisel Iraani asevälisministri Seyed Abbas Araghchiga, vahendas IRNA.

Teheranis töötav diplomaat kinnitas uudisteagentuurile AFP, et viie riigi saadikud on kutsutud kolmapäevaks välisministeeriumi Aragchiga kohtuma.

USA lahkus 8. mail 2018 ühepoolselt 2015. aastal sõlmitud mitmepoolsest leppest, mida tuntakse nime all ühine kõikehõlmav tegevuskava (JCPOA), millega Iraan soostus peatama oma tuumaprogrammi vastutasuks sanktsioonide tühistamisele.

President Hassan Rouhani saatis omalt poolt kirja nende viie riigi liidritele, et "selgelt rõhutada, kui kannatlik on Itaan JCPOA osas olnud", märkis IRNA.

"Kuid võimalused on kaotatud ning osapooled ei ole suutnud täita oma kohustusi JCPOA-s sel viisil, et Iraanil pole muud teed, kui oma kohustusi vähendada," kirjutas uudisteagentuur, lisades, et Rouhani kiri saab olema poliitiline.

Ka välisminister Mohammad Javad Zarif selgitab ilmselt Iraani kohustuste kärpimise tehnilisi ja õiguslikke üksikasju eraldi kirjas Euroopa Liidu välispoliitikajuhile Federica Mogherinile.

"Iraani selge nõue on pangandus- ja naftaolukorra naasmine USA lahkumise eelsesse seisu," teatas IRNA.

Kolm Euroopa lepinguosalist -- Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Saksamaa -- üritasid päästa lepet kaubandusmehhanismiga, mille eesmärk oli USA sanktsioonidest mööda minna, kuid Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei nimetas seda katset "kibedaks naljaks".

Pinged on kasvanud sestsaadik, kui USA president Donald Trump lahkus mullu tuumaleppest Iraaniga ning võttis islamivabariigi suhtes agressiivsema hoiaku.

USA-l on murettekitavat infot

Riikliku julgeoleku nõunik John Bolton on nimetanud murettekitavaid märke, mille sisu ta ei täpsustanud.

"USA ei otsi Iraani režiimiga sõda, kuid me oleme täiesti valmis reageerima mis tahes rünnakule, olgu Iraani käsilaste, revolutsioonikaardi või regulaarvägede poolt," lisas Bolton.

Vastuseks küsimustele Iraani või selle käsilaste poolt lähtuvast ohust mainis Pompeo Bagdadis nii Iraaki kui Jordaaniat.

"Välisministrina on mul kohustus tagada minu heaks töötavate ametiisikute turvalisus iga päev kõikjal maailmas. See puudutab Arbīli ja Bagdadi, meie rajatisi Ammanis ja kõikjal Lähis-Idas."

"Ja seega iga kord, kui me saame ohuteate murettekitavate asjade kohta, teeme me kõik, mis suudame tagamaks, et kavandatud rünnakud aset ei leiaks," lisas ta.

Pompeo oli teel Soomest, kus ta osales Arktika nõukogu istungil.

Saksamaal pidi ta kohtuma liidukantsler Angela Merkeli ja välisminister Heiko Maasiga.