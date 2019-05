Iraan teatas, et täida enam mõningaid 2015. aastal sõlmitud tuumaleppe tingimusi. See otsus võib veelgi suurendada pingeid USA-ga, mis on viimastel nädalatel eriti teravnenud. USA välisminister tegi Iraani ohu tõttu isegi üllatusvisiidi Iraaki.

Iraani presidendi Hassan Rouhani sõnul ei kavatse nad enam rikastatud uraani ja raskevee ülejääke eksportida. Lisaks ütles Rouhani, et kui teised tuumaleppesse jäänud riigid ei astu kahe kuu jooksul samme USA sanktsioonide leevendamiseks, siis hakkab Iraan ka lubatust rohkem uraani rikastama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui teised liikmed ei täida leppega seotud kohustusi, siis ka meie võime vähendada oma leppekohustusi. Täna me teatamegi, et vähendame tuumaleppe tingimuste täitmist. Me ei lahku tuumaleppest," ütles Hassan Rouhani.

Rouhani otsus tuli täpselt aasta pärast seda, kui USA president Donald Trump tuumaleppest lahkus. Lisaks on viimastel nädalatel sõjalised pinged kahe riigi vahel eriti suureks kasvanud.

Pühapäeval teatas Valge Maja, et Lähis-Idasse saadetakse lennukikandja lahingurühm, sest Iraani toetatud võitlejad võivad rünnata piirkonnas olevaid USA ja liitlaste vägesid. See oli ka põhjus, miks USA välisminister Mike Pompeo jättis ära visiidi Saksamaale ja lendas eile õhtul hoopis üllatuslikult Iraaki, kus väidetavalt on ohus ka USA saatkond.

"See on oluline ka nende riigile. Me ei taha, et keegi sekkuks nende riigi siseasjadesse, eriti rünnates Iraagis mõnda teist riiki," lausus Mike Pompeo.

USA on pärast tuumaleppest lahkumist kehtestanud Iraanile rängad majandussanktsioonid, millega üritatakse nende naftamüük täielikult peatada. Lisaks kuulutas USA möödunud kuul Iraani revolutsioonikaardi terroristlikuks rühmituseks.

Nii Pompeo kui ka presidendi rahvusliku julgeoleku nõunik John Bolton on tugevalt survestanud Trumpi olema Iraani vastu karmim, mistõttu arvatakse USA-s, et sõjaline konflikt ei ole välistatud.