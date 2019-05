USA pommitajad B-52 maandusid Kataris

Ühendriikide keskväejuhatuse (CENTCOM) õhujõud avaldasid fotod neljapäeva õhtul Al-Udeidi baasis maanduvatest pommilennukitest B-52H Stratofortress.

U.S. B-52H aircraft assigned to 20th Expeditionary Bomb Squadron arrived in CENTCOM AOR May 8. The Bomber Task Force is deployed here to defend American forces and interests in the region. For more photos go to https://t.co/WgUn4fN5kB pic.twitter.com/LgY9p2ODaK