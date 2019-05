USA kehtestas Iraani tööstusele uued sanktsioonid

Trumpi sõnul on kaevandus- ja terasetööstus Iraani peamised tuluallikad pärast naftatööstust, mis juba on USA sanktsioonide all.

"Kui Teheran põhjalikult oma käitumist ei muuda, siis on oodata veelgi uusi sanktsioone," hoiatati ühtlasi Valge Maja teadaandes.

Washington panustab oma Lähis-Ida liitlaste abile, et vältida naftahinna järsku tõusu pärast sanktsioonide kehtestamist Iraanile, kuid analüütikud hoiatavad, et see võib häirida habrast tasakaalu OPEC-i naftakartellis.

USA taaskehtestas sanktsioonid Iraanile pärast seda, kui president Trump viis Ühendriigid välja 2015. aasta Iraani tuumaleppest.

Trump on ärgitanud OPEC-i riike suurendama tootmist, et vältida Iraani nafta turult kadumisega kaasnevat hinnakasvu.

Kuigi OPEC peab Iraani toodangu kompenseerimiseks tootmist nüüd võib-olla tõstma, võib see käik kartellile kalliks maksma minna.

Iraan teatas kolmapäeval, et loobub 2015. aasta tuumaleppe osa piirangute täitmisest, kuni leitakse viis hiilida mööda USA sanktsioonidest.

Teade tuli pärast Washingtoni sõnavõttu Teherani suunal, kus süüdistati islamivabariiki peatsete rünnakute plaanimises ja saadeti regiooni lennukandja koos tuumavõimekusega B-52 pommitajatega.

Iraani teatel reageeritakse Washingtoni ühepoolsele otsusele taaskehtestada riigile taas ulatuslikud sanktsioonid, mis on andnud tõsise hoobi Iraani majandusele.

Teherani teatel lõpetatakse osa tuumaleppe järgsete piirangute järgimine kohe. Islamivabariigi teatel võidakse hüljata veel piiranguid, kui leppe teised osapooled – Ühendkuningriik, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa ja Venemaa – ei täida 60 päeva jooksul oma lubatust sanktsioone leevendada.

President Hassan Rouhani rõhutas, et ultimaatumi eesmärk on päästa tuumalepe USA presidendi Donald Trumpi käest, kes viis oma riigi sellest mullu välja. "Leidsime, et lepe vajab kirurgiat ja aastapikkused rahustid ei ole tulemust andnud. See lõikus peaks leppe päästma, mitte hävitama," lausus Rouhani riigitelevisiooni vahendusel.

USA välisminister Mike Pompeo kirjeldas Teherani teadet "tahtlikult ebamäärasena". "Ootame ja vaatame, mida Iraan tegelikult teeb" enne kui otsustame, kuidas USA vastab, ütles Pompeo.

Praegu Stockholmi rahvusvahelises rahu-uuringute instituudis töötav endine ÜRO tuumainspektor Robert Kelley ütles, et kohustused, millest Iraan loobub, ei mõjuta selle võimekust toota tuumarelvi. Tema sõnul tahab Iraan lihtsalt kaitsta oma mainet pärast seda, kui sõlmiti lepe, mida teine osapool ei austanud.