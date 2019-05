Trump hoiatas Iraani

"Ma kuulen väikseid lugusid Iraani kohta," lausus Trump ajakirjanikele Valges Majas enne kohtumist Ungari peaministri Viktor Orbaniga.

"Kui nad peaksid midagi tegema, oleks see väga halb viga," ähvardas Trump. "Kui nad peaksid midagi tegema, saavad nad kõvasti kannatada."

USA on asunud viimastel päevadel üha jõulisemalt Iraani survestama, süüdistades Teherani rünnakute kavandamises ja tugevdades Ühendriikide sõjalist kohalolekut Pärsia lahel.

Nädal tagasi teatas Iraan, et peatab osa oma kohustusi 2015. aastal sõlmitud rahvusvahelises tuumaleppes, millest Trump mullu taandus.

USA välisminister Mike Pompeo tühistas esmaspäeval oma kavandatud visiidi Moskvasse, suundudes selle asemel Brüsselisse, et arutada kriisi oma ametivendadega Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt ja Saksamaalt.

Trump kuulutas läinud nädalal, et on avatud läbirääkimisteks Iraani juhtkonnaga, sama kordas ka USA erisaadik Iraani küsimustes Brian Hook.

"Me usume, et Iraan peaks püüdma ähvarduste asemel kõnelusi pidada. Nad on teinud halva valiku, keskendudes ähvardustele," märkis Hook.