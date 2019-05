"Sõltumatu meedia tegemine ei ole kunagi olnud liiga kasumlik," ütles UP Investi juhatuse liige Sven Nuutmann ERR-ile.

"Praegune müük võimaldab meil vaadata selle pilguga, et kas saab meedia äri kõrvale veel juurde mingeid tegevusi osta," märkis Nuutmann, lisades et ettevõtte seisukohalt on oluline saada meediaäri iseseisvana jätkusuutlikuks.

"Postimees Grupis on täna olemas kõik võimalikud meedia tüübid. Me peamegi vaatama selle pilguga, mis on veel puudu. Kas midagi annab suurendada. Eks me jooksvalt seda asja vaatame. Neid erinevaid võimalusi siin väga palju ei ole – siin Eestis on mõned võimalused ja kindlasti on Lätis-Leedus mingid võimalused," rääkis Nuutmann. "Meediaäri müüki kindlasti kavas ei ole."

Nuutmanni sõnul on UP Investil praegu ettevalmistamisel paar väiksemat ostutehingut, mis peaksid lähiajal avalikuks saama, kuid need oleksid sündinud ka ilma kuulutusteäri müümata.

Pärast seda kui kuulutusteäri müüdud saab juunis-juulis, võib oste juurde tulla, märkis Nuutmann.

Kuulutuste äri müügilt suuremat kontsernisisese sünergia kadu Nuutmann ei oota. "Omavaheline koostöö oli niikuinii turutingimustel. Ei saa välistada, et uus omanik jätkab täpselt samamoodi samade koostöö põhimõtete järgi. Majandustulemustele otsene efekt läbi sünergia ei olnud väga suur," ütles Nuutmann.

Neljapäeval teatas UP Invest, et müüb kuulutusteäri koondava Baltic Classifieds Groupi fondihaldurile Apax Partners. Tehing viiakse eeldatavalt lõpule 2019. aasta juulis, kui asukohariikide konkurentsiametid on sellele heakskiidu andnud. Tehingu rahalisi tingimusi pooled ei avalikusta.

Baltic Classifieds Group on möödunud aasta lõpul loodud katusfirma, kuhu UP Invest koondas oma kuulutusteportaalid. Ettevõte haldab Eestis, Lätis ja Leedus portaale Autoplius.lt, Aruodas.lt, Skelbiu.lt, CVBankas.lt, KV.ee, City24.ee, City24.lv, Osta.ee ja Soov.ee.