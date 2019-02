UP Investi juhatuse liige Marko Virkebau ütles ERR-ile, et Biomarketi kaupluseketile veel konkreetset ostjat pole. "Huvilisi on mitmeid, aga kus faasis see protsess on, ei soovi öelda."

FreshGo e-poe sulgemise kohta ütles Virkebau, et see oli strateegiline otsus kontsernil sellest valdkonnast väljuda.

FreshGo lõpetab reedega oma tegevuse ning uusi tellimusi vastu ei võta, kuid pooleliolevad kliendisuhted viiakse lõpuni, kinnitas Virkebau.

FreshGo infotelefonilt kinnitati klientidele, et tagastamisele kuulub vaid taararaha ja eelmistest ostudest üle jäänud ettemaks, mitte aga ostudelt kogunenud boonusraha. Ehkki see ei pruugi kliendi kohta suur summa olla, on see klientuuri peale kokku ilmselt siiski arvestatav kogus raha.

Veel kolmapäeval teatas FreshGo sotsiaalmeedias, et klientidel on põhjust rõõmustada järjekorras 11. toidukapi avamise puhul.

Kaks nädalat tagasi sai FreshGo keskkonnaministeeriumilt 2018. aasta kõige keskkonnasõbralikuma ettevõtte tiitli oma keskkonnahoidliku e-kaubanduse eestvedamise eest.

Keskkonnaministeerium teatas siis, et keskkonnasõbraliku ettevõtte üldvõitja saab keskkonnainvesteeringute keskuse toel 35 000 euro ulatuses toetada oma ettevõtte edasist keskkonnasõbralikkust.