UP Investi tegevjuht Sven Nuutmann kinnitas BNS-ile, et Eesti konkurentsiameti positiivne otsus on tulnud, kuid tehingu jõustumiseks on vaja sama otsust ka Leedu konkurentsiametilt. "Loodame selle saada juuli kuu jooksul," lisas Nuutmann.

BCG haldab portaale Autoplius.lt, Aruodas.lt, Skelbiu.lt, CVBankas.lt, KV.ee, City24.ee, City24.lv, Osta.ee ja Soov.ee, mis kokku koguvad enam kui 50 miljonit külastust kuus.

Apaxi fondidel on pikaajaline kogemus digitaalse kaubanduse äridesse investeerimisel. Investeering Baltic Classifieds Groupi on selles valdkonnas üheksas ning Baltikumis esimene. Varasemate investeeringute seas on Auto Trader Ühendkuningriigis, Idealista Hispaanias, SoYoung ja SouFun Hiinas ning Trade Me Uus-Meremaal.

Suurtehing sai avalikuks mai alguses, tehingu rahalisi tingimusi pooled ei avalikusta. Ametlikult kinnitamata andmeil võib tehingu hind ulatuda sadadesse miljonitesse eurodesse.

Apax Partners on ülemaailmne erakapitaliinvesteeringute ettevõte. Enam kui 40-aastase ajaloo vältel on Apax Partners loonud ning juhtinud fonde koguväärtusega ligikaudu 50 miljardit dollarit.

Linnamäe omanduses on läbi ettevõtete ka uudisteagentuur BNS ja ajaleht Postimees.