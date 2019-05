Agne Truss on maailma ühe eripärasema ja ekstreemsema spordiala tšempion. Juhuslikult just täna 41. sünnipäeva tähistav medõde ja üksikema tuli kaks aastat järjest üldarvestuses teiseks Rootsis peetaval ultrakäimisvõistlusel, mille põhimõte on lihtne – võidab see, kes on viimasena püsti, kusjuures meestel ja naistel vahet ei tehta. Hetkel on eestlanna rekord ligi 88 tundi! Mis võlu on kõndida magamata ligi neli ööpäeva, uuris "Pealtnägija" Agnelt endalt.