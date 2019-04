Erakond Change UK loodi pärast seda, kui mitmed Tööpartei ja Konservatiivse Partei rahvasaadikud lahkusid oma erakonnast, sest nad on Ühendkuningriigi lahkumisele Euroopa Liidust. Tööparteist pärit poliitikuid mõjutas lisaks ka see, et nende hinnangul on praeguse esimehe Jeremy Corbyni ajal saanud leiboristide seas kõlapinda antisemitism.

70 kandidaadi seas on endine minister Stephen Dorrell, kunagine tuntud BBC ajakirjanik Gavin Esler ja Brexiti eestvedajate hulka kuuluva konservatiivi Boris Johnsoni õde Rachel Johnson, kirjutab Politico.

Kolumnist Rachel Johnson on varem toetanud nii oma venna Konservatiivset Parteid kui ka liberaaldemokraate. Ka Boris Johnsoni vend ja parteikaaslane Jo Johnson on kutsunud üles korraldama uut referendumit.

Dorrell oli aastatel 1992-1995 tervishoiuminister konservatiiv John Majori valitsuskabinetis. Esler juhtis aastaid telesaadet "BBC Newsnight".

Lisaks eelpool mainitud poliitikutele on tähelepanuväärseks kandidaadiks ka Suurbritannias sündinud Poola endine rahandusminister Jan-Vincent Rostowski.

Erakonna ajutine juht Heidi Allen märkis, et kandidaatide seas on juhtivaid professionaale, sealhulgas õpetajaid, meditsiiniõdesid ja endisi sõjaväelasi.

"Need valimised on võimalus saata selgeim võimalik sõnum - me nõuame uut rahvahääletust ja õigust teha teha kampaaniat Euroopa Liitu jäämiseks," selgitas ta.

Gavin Esleri sõnul on erakonnal kolm eesmärki: "Peatada Brexit. Teha Suurbritannia korda. Jätkata Euroopa Liidu reformimisega."