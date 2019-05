Laupäeval sajab mitmel pool vihma, pühapäev on kuivem.

Laupäeva öösel on ilm vahelduva pilvisusega ning mitmel pool on udu. Vihma sajab öö saabudes Kirde-Eestis. Lõuna- ja kagutuul puhub 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 8 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb muutliku pilvisusega ja veel olulise sajuta, kuid paiguti on veel udu. Tuul on muutliku suunaga 2 kuni 7 meetrit sekundis ja termomeetril on 9 kuni 12 kraadi.

Päeval laieneb sadu lääne ja loode suunas ning Ida-Eestis on sadu tugev. Tuul pöördub loodesse, õhtul läände ja edelasse ning tugevneb 4 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Temperatuur on Lääne- ja Kesk-Eestis kuni 17, Ida-Eestis ja kohati rannikul kuni 12 kraadi.

Pühapäeval on vaid üksikuid sajuhooge ning ilm on vaikne. Teisipäevani aga hoovihmadest üldiselt pääsu pole, samas peaks ka päikest pilve tagant näha olema. Lähipäevade soojakeskmine on kõrgeim pühapäeval, kui paiguti võib koguni 20 kraadi olla. Edasi jääb õhusoe keskmiselt 11 ja 15 kraadi piirimaile.