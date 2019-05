Pirita linnaosavanemaks sai Tõnis Liinat. Liinat on alates 2015. aastast tööl Pirita linnaosavalitsuses ja keskkonnaameti haldusalas erinevatel positsioonidel. Praegu töötab ta Pirita linnaosavalitsuses arendusnõunikuna. Hariduselt on ta arborist ja tegutsenud varem eraettevõtluses.

Haabersti linnaosavanemaks sai Andre Hanimägi. Hanimägi on Keskerakonna avalike suhete juht. Varem on ta töötanud Pirita linnaosavalitsuse avalike suhete juhina ja Valgamaalases reporterina. Tal on magistrikraad kommunikatsioonijuhtimises Tallinna Ülikoolist.

Lasnamäe linnaosavanemaks kinnitati Andres Vään. Vään on seni töötanud Tallinna Linnatranspordi ASi trammiliiklusteenistuse direktorina. Tema tegevuse ajal on viidud ellu retrotrammide projekt ja muusikainimeste nimedega trammide algatus, lisaks on ta olnud olulises rollis Lennujaama trammi projektis.

Põhja-Tallinna linnaosa hakkab juhtima Peeter Järvelaid. Järvelaid on Eesti üks tuntumaid õigusajaloolasi, Tallinna ülikooli dotsent. Järvelaid on olnud varasemas tööelus nii sisekaitseakadeemia rektori kohusetäitja kui ka mereakadeemia rektor. Järvelaid on Tallinna teenetemärgi kavaler.

Nõmme linnaosa vanemana jätkab Grete Šillis, Mustamäe linnaosa vanemana Lauri Laats, Kesklinna linnaosa vanemana Vladimir Svet ja Kristiine linnaosa vanemana Jaanus Riibe.

"Linnaosa juhtidel on oluline ülesanne kohaliku piirkonna elanike ja huvirühmadega suhtlemisel ning nende linnavalitsuse tasandil esindamisel. Samuti on nende jaoks oluline teha koostööd ja tegutseda oma linnaosa arengu nimel. Usun, et kõik neli täna esitatud linnaosavanema kandidaati on töökad ja väärikad inimesed ning annavad oma parima, et linnaosa elanike heaolu paraneks ning terve Tallinn edeneks," ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Tallinna piirkondade nõukogu juht, linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et täna esitatud linnaosavanema kandidaadid on erinevates eluvaldkondades kogenud inimesed, kes on juhtinud vastutusrikkaid protsesse ning ilmutanud tugevat töövõimet nii ühiskondlikult kui ka poliitiliselt. "Kindlasti toovad nad oma linnaossa vajalikke teadmisi, kogemusi ja oskusi ning töötavad linnaosa elanike heaks," sõnas Kõlvart.