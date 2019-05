Facebook sulges Itaalia valitsusmeelsed võltsuudistelehed

Leheküljed suleti pärast Avaazi vastavasisulist taotlust. Enamik lehekülgi, millel oli kokku ligi 2.5 miljonit jälgijat, toetasid Itaalia valitsuskoalitsiooni kuuluvaid marurahvuslikku immigrantidevastast Liigat või populistmis süüdistatud Viie Tähe Liikumist (M5S).

Aktiivseim lehekülg pealkirjaga "Tahame Viie Tähe Liikumist valitsusse" jagas muuhulgas ekslikult maffiavastasele ajakirjanikule Roberto Savianole omistatud tsitaati, et ta eelistaks "päästa pigem migrante kui Itaalia maavärinaohvreid". Saviano oli sunnitud avalikult eitama, et on midagi säärast öelnud.

Liiga-meelne lehekülg jagas eurovalimiste eel ligi kümme miljonit vaatamist kogunud videot, mis kujutas väidetavalt migrante politseiautot lõhkumas, kuid mis oli tegelikult filmitud mängufilmi tarvis.