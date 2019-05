Kingo: ei maksa ennast petta sellega, et kõik e-hääletuse turvalisust usuvad

Eestis on väga suur inimeste grupp, kes e-hääletust umbusaldavad ja seetõttu tuleb see süsteem läbipaistvaks muuta, ütles väliskaubandus- ja IT-ministri kandidaat Kert Kingo (EKRE) "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

Te võtsite nädala mõtlemisaega. Miks nii kaua?

Eelkõige sel põhjusel, et ma osutusin valituks riigikogu liikmeks ja riigikogusse suundusin ma ikkagi oma valijatele antud lubadusi täitma, ellu viima.

Nii et teid isiklikult ei häiri, et te justkui olete n-ö varuvariant, kelle poole pöördutakse viimases hädas?

Ei, absoluutselt, sest ma ei ole seda.

Aga millest see räägib, kui teie erakond ei suuda pikka aega leida ühte kandidaati ministrikohale?

Ma ei ole nõus selle väitega, et ei suuda. Arvestades, kuidas on meedia suhtunud kandidaatidesse, siis pigem on see küll alalhoidev ja kaitseinstinkt inimeste suhtes, kelle elud pööratakse pea peale.

Mitte kõigi puhul, vaid nende puhul, kelle puhul on kahtlusi.

Jah, aga me peame ikkagi arvestama sellega, et peab ju kaitsma inimesi ka, et igal asjal on ju piir ikkagi.

Kuidas te ministrina Eesti ettevõtlust maailmas edendama hakkate?

Hetkel ma ei saa konkreetseid tegevusi välja tuua. Selleks ma pean ikkagi ennast kõikide nende tegevustega, mis seni on toimunud, põhjalikult kurssi viima ja hindama seda, mis on eesmärkideks seatud, palju neist on saavutatud ja mida võiks paremini teha.

Te olete e-valimiste kohta öelnud - ma tsiteerin: "Viime läbi e-valimiste süsteemi analüüsi ja sõltumatu rahvusvahelise auditi. Kuni e-valimiste protsess ei ole läbipaistev ja otsast lõpuni kontrollitav, toodab see rahva seas umbusaldust." Mis umbusaldusest te räägite? E-hääle andis pea 250 000 inimest - kaks ja pool korda rohkem kui EKRE hääli sai.

Jah, päris palju. Aga valimisealisi kodanikke on veel rohkem ja sedeliga valimas käinuid on ikkagi rohkem kui e-hääletajaid. Ja meil ei maksa ju ennast petta sellega, et kõik väga usuvad sellesse e-hääletuse turvalisusesse. Me ju teame, et on inimesi ja väga suur inimeste grupp, kes umbusaldavad.

Kui suur?

Ma ei oska arvuliselt öelda, aga igal pool on see läbi käinud ja läbi liikunud. Kas või vaatame jaoskonnas valimas käinud isikute arvu ja e-hääletamisel osalenud isikute arvu - seal numbrites on ju erinevus. Sellepärast tulebki läbipaistvaks teha. Terve meie riik on oma toimimiste suhtes võtnud eesmärgiks olla läbipaistev ja täiesti loomulik on see, et igas valdkonnas.

Kas siis teie hinnangul on tunnustatud IT valdkonna spetsialistid Ivo Suursoo ja Mihkel Solvak ebakompetentsed, kui nad ütlevad, et e-valimised on turvalised, kontrollitud ja auditeeritavad?

Mina ei ole väitnud, et nemad on ebakompetentsed. Ja mina ei ole väitnud, et nende väited on valed. Mina räägin, et kogu e-valimiste süsteem tuleb läbipaistvaks teha, et igaüks saab täpselt aru, millega on tegemist ja ei tekiks neid kahtlusi.