Kingo kerkis ministrikandidaadiks sel esmaspäeval, kaks nädalat pärast eelmise ministri, vaid päeva ametis olnud Marti Kuusiku taandumist seoses kahtlustustega perevägivallas.

Esmaspäeva õhtul kohtusid EKRE juhid ning tulevane minister peaministriga. Jüri Ratas kinnitas kohtumise järel, et väliskaubandus- ja IT valdkond on tähtis ning tema heakskiit tulevasele ministrile on olemas ja ühtlasi teeb ta presidendile ettepaneku nimetada Kert Kingo ametisse.

Kingo ütles "Aktuaalsele kaamerale", et rääkis presidendiga sisulistest, tööga seotud teemadest ning üldise poliitilise olukorra arutamiseks aega ei jäänud.

Tema sõnul puudutas president ka EKRE retoorikat. "See EKRE retoorika on ilusaks väljendiks nüüd saanud. Ma arvan, et need ajad lähevad mööda ja enam ei reageerita niimoodi ja lähevad jutud ka rahulikumaks, kui saab võimalikuks olukord, kus saab ka tööga tegeleda," rääkis Kingo.