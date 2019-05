Kert Kingo kerkis ministrikandidaadiks esmaspäeval, kaks nädalat pärast eelmise ministri, vaid päeva ametis olnud Marti Kuusiku taandumist seoses kahtlustustega perevägivallas.

Kert Kingo varasem tegevus

Kert Kingo on sündinud 5. märtsil 1968. Ta kandideeris viimastel riigikogu valimistel Jõgeva- ja Tartumaal, kus sai 1082 häält ja pääses riigikogusse. Valimiskampaaniasse panustas ta rahaliselt 3000 eurot.

Kingo kandideeris ka 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Tartu linnas, kus sai 60 häält ja valituks ei osutunud.

Äriregistri andmetel sai Kingo EKRE liikmeks 7. märtsil 2016 (erakonna veebilehel märgib ta küll ise, et astus erakonna liikmeks septembris 2015). Kingo on EKRE Tartu- ja Jõgevamaa ringkonna Tartu valla osakonna esimees ning ka EKRE korruptsioonivastase toimkonna juhataja.

Kingo on lõpetanud Tallinna Majanduskoolis õiguse eriala, 2001. aastast on ta diplomeeritud jurist. 2017. aastal alustas Kingo õpinguid Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor ärijuhtimise magistriõppes.

Just korruptsioon on teema, mille juuraharidusega Kingo on võtnud poliitikas oma südameasjaks. EKRE portaali teatel on Kingo juhitaval toimkonnal ette näidata mitu töövõitu. Välja tuuakse PRIA projektirahaga (kogusummas 911 000 eurot) väljapetmise juhtum Pärnumaal Liu sadamas, "mille puhul on alust arvata jälgede jõudmist erakond Isamaa juhtfiguurideni".

Politsei- ja piirivalveameti kriminaalosakonnas uurijana ning maksu- ja tolliameti erimenetluse talituses juristina töötanud Kingo on ise öelnud, et kahjuks ei ole ei politsei ega prokuratuur näidanud omalt poolt üles soovi korruptsiooniga tegelda ega korruptiivse käitumise korral midagi ette võtta.

"Tõsi on see, et meie õigusasutustes väänatakse ja rikutakse seadusi, kohtuotsused on kallutatud, politsei koos prokuratuuriga alustab menetlusi ja viib neid läbi valikuliselt. Inimesi koheldakse ebavõrdselt – kus ühe puhul nähakse rikkumist, siis teise puhul seda ei taheta näha," rääkis ta Kesknädalale antud usutluses.

Kingo oli väga kriitiline ka selles osas, kuidas meedias kajastati Marti Kuusiku juhtumit. Ta kirjutas sotsiaalmeedia postituse, kus arvustas ka Tartu Ülikooli, kus tegeletakse ajakirjanike õpetamisega.

"Olen jõudnud kindlale veendumusele, et meil Eestis pole ajakirjandust selle sõna ja sisu tähenduses. Meil on kuulujuttude ja väljamõeldiste kirjutajad, aga mitte ajakirjanikud. Tõeline ajakirjanik ei kirjuta inimest süüstavat artiklit sõnadega "kuuldavasti", "räägiti", "kahtlustas", "vihjati" jne. Tõeline ajakirjanik UURIB sahinat kuuldes täpselt välja, kas sahin vastab tõele, kogub tõendeid ja fakte enne, kui oma väiteid oletatava tõe pähe avaldama hakkab. Tõsiseltvõetav ajaleht ei avalda tõendamata juhtumeid. Kas selline ongi Tartu Ülikooli jaoks ajakirjandus, mida nad nendele usinatele ja püüdlikele ajakirjanike hakatistele õpetavad ja kes südamerahuga põrmustavad oma väljamõeldistega inimeste elusid?"

Tegeles 11 aastat tipptasemel võistlustantsuga

Kooliteed alustas Kingo Kõrveküla 8-klassilises Koolis (Kõrveküla Põhikool) ja jätkas Tartu 7. Keskkoolis (Tartu Karlova Gümnaasium) muusika eriklassis. Muusika eriklassis käinud ja viis aastat akordionimängu õppinud Kingo on tegelenud tipptasemel võistlustantsuga kogu kooliaja ehk 11 aastat.

"Praegusel ajal on hobideks aega napivõitu. Käime koos tütrega spordiklubis erinevates rühmatreeningutes. Meeldib fotograafiaga tegelda, naudin lindude ja looduse pildistamist. Minu tehtud neli pilti kaunistavad disainielemendina maksu- ja tolliameti hoone erinevaid seinu. Mulle meeldib väga reisida ja saada osa erinevatest kultuuridest. Meie peres on vahva Skye terjeri tõugu koer Daffi. Tema on meie päike ja rõõm! Oleme kogu perega tema üle väga uhked, sest ta on näitustel saavutanud juuniorite klassis tšempionitiitli."