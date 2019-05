Helme ministrikandidaat Kingo kohtuasjast: ta langes töökiusamise ohvriks

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme ütles, et ministrikandidaat Kert Kingo kohtuvaidlus maksu- ja tolliametiga on seotud töökiusamisega, mille ohvriks ta Helme väitel langes.

"See vaidlus on riigikohtus ja tõenäoliselt tuleb otsus juba juuni algul. Meie andmetel on tegemist olnud asutuse sisese kiusamisega. Ta ei olnud nõus tegema otsust, mida temalt nõuti, kuid mis tema hinnangul oli seadusega vastuolus," märkis Helme.

Maksu- ja tolliametist öeldi ERR-ile, et kuivõrd kohtuasi on kuulutatud kinniseks, ei saa nad paraku selle sisu avada.

Helme sõnul võttis Kert Kingo veenmine, et ta asuks EKRE väliskaubandus- ja IT-ministri kandidaadiks mõnevõrra aega.

"Ta ei kippunud väga, sest ta oli sisse elanud riigikogus ja see oli natuke ootamatu talle. Aga väga raske veenmine ka ei olnud. Tema kõige tugevam külg on see, et ta on praeguses Eesti hüsteerilises olukorras sama tugevate närvidega, kui teie ees seisev persoon."

Helme sõnul on esmaspäeva õhtul plaanitud kohtumine, kus peaminister Jüri Ratasel on võimalik Kingoga vestelda. Helme avaldas lootust, et uus minister kinnitatakse ametisse käesoleva nädala jooksul.