"Aukohus tegi härra Stalnuhhinile ettepaneku lugeda Keskerakonna eetikakoodeksi vastavaid punkte ja nendest oma tegevuses lähtuda," ütles Toom teisipäeval ERR-ile.

Keskerakonna Narva piirkonna juht Toom kaebas linnas mõjuka keskerakondlase Stalnuhhini erakonna aukohtusse, kuna leidis, et viimane kahjustas oma tegevusega erakonna ühtsust Narvas ja sellega Keskerakonna tulemust riigikogu valimistel Ida-Virumaal.

Riigikogu ja Narva linnavolikogu liige Stalnuhhin süüdistas märtsi algul pärast riigikogu valimisi ajalehes Põhjarannik avaldatud usutluses Toomi nii Keskerakonna kehvas valimistulemuses kui ka Narva venekeelse gümnaasiumihariduse hävitamises. Samas kutsus Stalnuhhin ERR-i Narva-korrespondendi Jüri Nikolajevi sõnul valimiskampaanias avalikult valijaid Narvas Toomi poolt mitte hääletama ning hoopis teda toetama.

Küsimusele, kas ta jääb aukohtu otsusega rahule vastas Toom teisipäeval, et talle see sobib. "Ma ei nõudnud ju väga otseselt midagi, seega ei ole mul alust ka otsusega mitte rahul olla," rääkis Toom. Ta avaldas lootust, et Stalnuhhin järgib aukohtu suuniseid, ehkki ei saa selles päris kindel olla.

Keskerakonna aukohtu esimees Kalle Klandorf ütles ERR-ile, et aukohus on lõpetanud menetluse Toomi kaebuse osas Stalnuhhini vastu, kuid ei soovinud avada selle lõpptulemust. "Aukohus on saatnud oma ettepanekud Eesti Keskerakonna juhatusele," märkis Klandorf.

Keskerakonna oodatust väiksema häältesaagi üheks põhjuseks riigikogu valimistel peetaksegi tavalisest nõrgemat tulemust Ida-Virumaal, millele aitas kaasa ka sealne väga madal valimisaktiivsus. Toom sai Ida-Virumaa valimisringkonnas 6195 häält, Stalnuhhin 2653, kuid Narvas võitis Stalnuhhin Toomi, kogudes 2150 häält Toomi 1951 vastu.

Ka Toom tunnistas märtsis ERR-ile, et tema ja Stalnuhhini konflikt võis valimistulemust mõjutada.