Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles, et EKRE alles õpib valitsemist ning leidis, et kui nad pingutavad, saavad nad väärilise koha valitsuses Keskerakonna ja Isamaa kõrval. Punaste joonte tõmbamist nimetas ta aga poliitiliseks sõimerühmaks.

"EKRE alles õpib ja ma näen lähedal olles, et nad suudavad õppida. Peaprokuröri ja ESM-i teema on valus kooliraha kuidas asju ühiselt tuleks ajada. Teravaimad vaidlused tuleks teha kolmekesi omavahel, mitte pidevalt eputada oma fraktsiooni või erakonna suunal," kommenteeris Karilaid erimeelsusi valitsuses.

"Ühistuline tegutsemine ongi keerukas, aga kes seda mõistavad, saavad aru, et just nii saab kõige paremini oma valijat teenida. EKRE kohmakus läheb üle ja saavad keski ning Isamaa kõrval endale väärilise koha kui pingutavad," lisas Karilaid.

"Retooriline kõvatamine on teine liiga, professionaalne valitsemine aga tase kõrgemal. Mul on usku, et nad aduvad seda, sest need kes ei saa aru ühise valitsemise tegelikust vastutusest kukuvad tagasi pingile. " ütles Karilaid veel.

Valitsuskoalitsioonis tekitas erimeelsusi rahandusminister Martin Helme (EKRE) arvamus Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) pankade rekapitaliseerimise ühehäälsuse nõude osas.

Peaminister Jüri Ratas võttis reedel Helme eriarvamuse tagasi. Rahandusminister Martin Helme kohtus möödunud nädala neljapäeval euroala kolleegidega, kus arutluse all olid muuhulgas ESM-i reformid. Reede hommikul kella viieni kestnud kohtumise käigus jäi Helme üksi oma nõudega kehtestada pankade rekapitaliseerimisele ühehäälsuse nõue. Muus osas nõustus Helme ESM-i reformiplaanidega.

Eurosaadikuks valitud Jaak Madison oli Eesti ametliku seisukoha osas kriitiline.

"Seni on olnud maksupoliitika veel ainus valdkond Euroopa Liidus, kus ei saa osadest riikidest üle sõita kvalifitseeritud häälteenamusega ja vajalik on konsensus. Selline Euroopa Stabiilsusmehhanismi reform, kus piisab 85 protsendi riikide heakskiidust meie raha jagamiseks näiteks Saksamaa pankade päästmiseks, on vaid pikk samma edasi ka föderaalse maksusüsteemi suunas. Ma siiralt loodan, et see küsimus tuleb valitsuses uuesti lauale ja et meie jaoks on see punane joon," lausus Madison sotsiaalmeedias.

Karilaidi sõnul ei tasu Madisoni ütlusi üle dramatiseerida,sest ta otsib meediatähelepanu ja elab erakonnasisest pinget välja. "Mõnes mõttes matkib Toomi, aga ei ulatu veel sinnani. Selliste ütlustega surub ta erakonda teadlikult nurka. Punaste joonte jutt on sellisel ajahetkel on poliitiline sõimerühm," kommenteeris Karilaid.

Teine hiljutine erimeelsus koalitsioonis on olnud riigi peaprokuröri ühise kandidaadi leidmine. Kui Keskerakond ja Isamaa toetavad Lavly Perlingi jätkamist ametis, siis EKRE on sellele vastu. Karilaiu sõnul on valitsuses veel aega konsensusele jõuda. Lähtuma peaks Karilaiu sõnul eelkõige justiitsministri ettepanekust.