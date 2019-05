Jäägribrigaadi juhitud lahingõppus Riekko 19 lapimaa läänis toimub kolmapäevast reedeni ja siis järgmise nädala esmaspäevast 24. maini, vahendas Yle.

Õppusest võtab osa umbes 800 inimest ja 200 sõidukit. USA ja Norra sõdureid on umbes sada ning Norrast on kohale saadetud ka jalaväe lahingumasinad CV90.

Riekko 19 on osa suuremast rahvusvahelisest õppusest Bold Quest, millest võtab kokku osa 2200 inimest, kellest vaid 700 on Soomest. Õppusel osalevaid välisriike on 14. Lisaks Põhjamaadele ja USA-le löövad kaasa ka Prantsusmaa ja isegi Austraalia.

Bold Questi raames harjutasid Lapimaa kohal näiteks USA ja Taani hävituslennukid.

Eesti osaleb õppusel kahe vaatlejaga, kinnitati ERR-ile kaitseväe peastaabist.