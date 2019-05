ERR.ee avaldab intervjuu Eestisse ringkäigule tulnud SOK grupi tegevdirektori Taavi Heikkiläga.

Pool aastat tagasi teatasite, et kavandate kahe-kolme aasta jooksul Eestisse kümmet uut supermarketit ja üht hüpermarketit. Kuhu need arendusplaanid nüüdseks on jõudnud? Kuhu tuleb esimene pood ja millal?

Me tulime Eesti turule juba 24 aastat tagasi. Praegu tegutseb Eestis kokku meil kaheksa kauplust ning oleme otsustanud, et ehitame oma ketti siin edasi. Rajame nn Suur-Tallinna alale umbes kümme uut poodi. Esimese uue poe avame suve lõpus vanalinnas (WW Passaažis - toim.) ja teise järgmise aasta algul sadamasse rajatavas Porto Franco kaubanduskeskuses.

Kas on juba ka teada, kuhu kolmas, neljas jne kauplus tulevad?

Me oleme neile parajasti asukohti otsimas ja peame nõu. Hetkel meil veel uudiseid jagada ei ole, et kuhu kolmas pood tuleb, aga küllap me lähiajal saame ka selle infoga välja tulla.

Ent kas on teada, kuhu kavandatav hüpermarket tuleb?

Kauplustele asukohti otsides oleme alles otsustamas, millise suurusega kauplusi me rajama hakkame. Võib juhtuda, et enamik uutest kauplustest on oma suuruselt pigem supermarketid, mille pindala jääb 3400 m2 kanti - need on päris suured. Aga sõltub sellest, milliseid asukohti meil õnnestub saada, nii et võib juhtuda, et mõni kauplus tuleb ka suurem.

Nii et see pole veel kindel, et mõni tuleb ka suurem, hüpermarketi tüüpi?

Nagu ütlesin, siis see teema on alles laual ja midagi täpsemat selle kohta veel öelda ei saa.

Räägime ka keskkonnahoiust. Milliseid tegevusi olete keskkonnasõbralikkuse tõstmise nimel tegemas kilekottide ja muuga oma poodides?

Suur teema on toiduraiskamine. Tegelikult enim läheb toitu raisku inimese oma koduses külmkapis. Oleme oma kaubavalikus hoolitsenud selle eest, et oleks saadaval kaupa, mis on pakendatud erinevates kogustes, et aidata vähendada kliendi külmkapis toimuvat toiduraiskamist. Samas oleme teinud palju ka selleks, et kauplustes üle jäävat toitu vähem raisku läheks.

Nähtavaim pool on vast see, et alandame selle toidu hinda, mille säilivusaeg on läbi saamas - 30 protsenti sellele eelneval päeval ja 60 protsenti samal päeval. See on hästi vastu võetud, kliendid on märganud, et pärast kella kaheksat õhtul tasub minna otsima 60-protsendilise allahindlusega tooteid. See teave on hästi liikvele läinud ja me oleme suutnud oma mahakantava toidu hulka vähendada.

SOK-grupis teeme palju keskkonnateadlikke tegevusi ja plastikasutus on üks suurtest teemadest. Kui palju me saame seda ümber töödelda ja kui tõhusalt, on vast kõige olulisem küsimus. Me kutsume üles ka oma kliente kilekottide kasutust vähendama. Möödunud aastal müüsimegi [grupi peale] kuus miljonit kilekotti vähem kui aasta varem. Tundub, et kliendid on keskkonnateemadest teadlikud ja tahavad käituda vastutustundlikult.

Aga endiselt torkab Prismas silma, et müüte näiteks tšillipipraid vahtplastalusele kiletatuna. Millal see muutub?

Meil on jätkuvalt käimas läbirääkimised oma olulisemate tarnijatega, kuidas pakkematerjali annaks vähendada ja taaskasutust tõsta. Väikeste sammudega läheme ka selles küsimuses kogu aeg edasi.

Lidl on sisenemas Eesti turule. Milliseid ettevalmistusi te olete selleks teinud?

Prisma edu on tuginenud sellel, et meil on tõendatult soodsaim ostukorv. Samuti on Prismas kasvõi Lidliga võrreldes lai kaubavalik, vahe on lausa kümnekordne. Usume, et nende asjaolude najal saame ka edaspidi hakkama. Oleme viimastel aastatel keskendunud oma tõhususe tõstmisesse, et kindlustada ka edaspidi, uutes konkurentsitingimustes võrreldav hinnatase.

Kas on lisandumas veel ööpoode?

Me katsetame veel oma ööpoode ja see on olnud hea kogemus. Nii nagu ka Helsingis, tundub, et siingi tahavad inimesed muuhulgas öösel poes käia. Kindlasti lisandub nimekirja veel kauplusi, mida hoiame ööpäevaringselt lahti.

Kas ja kuhu olete rajamas uusi hotelle?

Oleme otsustanud, et laiendame ka oma hotelliäri. Avame neid nii Peterburis kui Soomes, aga ka Stockholmis, samuti siin Eestis. Plaanime siia ühe kuni kahe uue hotelli ehitamist ja sellel reisil oleme tutvumas ka nende võimalike asukohtadega.

On see Tallinn, kuhu need ehitatakse?

Justnimelt Tallinn. Näeme, et siin on nõudlus kasvamas ja seetõttu võimaldab see uue hotelli ehitada.

Mitme aasta perspektiivist me räägime?

Hotelli ehitusprotsess võtab umbes poolteist aastat aega, kui aga ehitamiseks sobiv koht on juba olemas, läheb kindlasti kiiremini.

Millal tahate uue hotelli avada?

Eks ikka võimalikult ruttu. Meie oleksime kohe uue hotelli avamiseks valmis, aga saame aru, et see eeldab pikka hankeprotsessi, mille käigus tuleb kõik ehitusdokumendid ette valmistada ning investorite ja ametnikega kokku leppida, mis mõnevõrra aega võtab, aga meil on valmisolek oma investeerimisotsus ära teha võimalikult kiiresti.