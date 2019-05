Komisjoni esimees Liisa Oviir tõi näitena olukorra, kus Keskerakond otsutas maja müügi rahast tagasi maksta keelatud annetusena saadud 220 000 eurot. Seaduses on kirjas, et maksta tuleb ka viivist, mille määr on kõrge. Samas pole võimalik viivist välja nõuda, sest viivise väljanõudmise protseduur on jäänud seaduses määratlemata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seadusandja tahe on olemas, et jah, tuleks viivist maksta, mis on ka mõistlik, sest tegelikult on keelatud annetuse näol erakond teatud raha saanud kasutada. Aga nüüd on see, et me ei saa viivist küsida," tõdes Oviir.

Ta selgitas, et juba 2017. aastal erakonnale tehtud ettekirjutuses oli kirjas, et kui raha õigel ajal ära ei maksta, tuleb maksta ka viivist. Nüüd pöördutakse teavitusega uuesti erakonna poole, kuid probleem jääb alles, sest viivise väljanõudmiseks puudub mehhanism.

"Selles osas peab nüüd seadusandja tulema appi ja ütlema, kas nad muudavad ära ja ütlevad, et seda viivist ei olegi vaja või näevad ette, kuidas selle väljanõudmine protsessina peaks käima," lausus Oviir.