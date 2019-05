Keskerakonda hakkab rahastamise järelevalvekomisjonis esindama advokaat

Postimees kirjutas, et kui neljapäevasel ERJK koosolekul oli liikmetel plaanis arutada, kuidas minna edasi vihjetega, et erakonnad kasutasid valimiste eel reklaamkampaaniates keelatud võtteid, siis selleni ei jõutudki.

"Asi oli selles, et Keskerakond saatis komisjoni advokaadi, kelle tööandja esindab Keskerakonda kohtuvaidlustes," ütles komisjoni aseesimees Kaarel Tarand.

Tarandi sõnul tekkis istungil küsimus, kas Sepperil võib tekkida huvide konflikt, sest Keskerakonnaga lepingulises suhtes olev advokaat peab tegutsema ainult kliendi huvides.

Samas erakonnaseaduse mõte ja senine praktika on ERJK aseesimehe sõnul olnud see, et komisjoni liikmed on oma otsustes vabad.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb selgitas, et tema arusaamist mööda saadab iga erakond komisjoni oma esindaja, kes kaitseb seal eelkõige erakonna huve.

ERJK esimees on Liisa Oviir, kes kuulub sotsiaaldemokraatlikku erakonda.