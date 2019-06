ERJK asub uurima valimiste eel eetris olnud Helmete raadiosaateid

"Kuulame saated üle, et hinnata, kas tegemist on tasulise reklaamiga või on need käsitletavad keelatud annetusena" ütles neljapäeval ERR-ile komisjoni aseesimees Kaarel Tarand. "Menetlust me veel ei algata."

Tarand märkis, et samamoodi on ERJK tegelenud samalaadsete juhtumitega näiteks Pervõi Baltiiski Kanali eetris olnud saadete osas.

Ettepaneku saate "Räägime asjast" vastavust seadustele uurimiseks tegi ERJK liige Väino Linde, kes kuulub Reformierakonda. Tegemist on saadetega, mis läksid eetrisse enne mai lõpus toimunud Euroopa Parlamendi valimisi.

Politsei on alustanud omakorda laekunud kaebuse peale menetlust, et kindlaks teha, kas valimispäeval eetris olnud saate puhul oli tegemist karistusseadustiku rikkumise ehk keelatud agitatsiooniga.

Politsei tegi TRE Raadiole ettekirjutuse saatelõikude eemaldamiseks veebist. "Kõik täpsed asjaolud on selgitamisel ning menetluse käigus selgub, kes keelu vastu eksis," ütles ERR-ile politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja. Praegu menetlus veel kestab.

TRE Raadio läheb eetrisse kokku kolmelt sageduselt. "Räägime asjast" on eetris pühapäeviti, kõnealune saade oli eetris Euroopa Parlamendi valimispäeval ehk 26. mail.