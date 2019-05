Alkoholi väljapanekupiirang läheb kauplustele kulukaks

Juunist jõustuv alkoholi väljapanekupiirang kohustab kauplusekette paigutama alkoholi teistest kaupadest eraldi ja piirama selle nähtavust. Poekettide esindajad tunnistavad, et poodide ümbertegemine on kulukas, kuid töödega ollakse graafikus.

Alates 1. juunist peab poodides üle Eesti alkoholiosakond olema ostjate silma alt ära, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rimile kuulub Eestis 80 kauplust ja ettevõtte avalike suhete juhi Katrin Batsi sõnul on nad seadusemuudatuseks ettevalmistusi teinud juba terve viimase aasta.

"Mõnes poes oleme saanud hakkama selliselt, et oleme need riiulitega eraldanud, aga mõnda poodi on ehitatud lausa ka seinad. Kõik see kokku on olnud ikkagi päris suur hulk tööd ja me hinnanguliselt arvame, et ta läheb umbes 150 000 eurot maksma meile ka," selgitas Bats.

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido ütles, et nemad on kauplustes ümber paigutanud riiuleid ja turvaseadmeid. Et neil on kauplusi üle Eesti palju, on ka kulu suurem - umbes miljon eurot.

"Meil on 330 kauplust - kõik nad on unikaalsed. Esimene kauplus meil ehitati, mis tänaseni töötab, 107 aastat tagasi. Kõik on unikaalsed ja igaühe jaoks tuleb eraldi lahendus välja töötada. Selles mõttes on tegemist päris suure projektiga meie jaoks," rääkis Miido.

Eraldi küsimus on, kui hästi alkoholi peitmine mõjub. Katrin Bats ütles, et seda on veel lõplikult vara öelda, kuid esialgsetel andmetel erilist vahet ei ole.

"Ei ole ta väga halvasti alkoholimüügile mõjunud. Loomulikult, eks see aktsiisimõju tegi suurema põntsu, aga pärast seda nende seintega ei saa öelda, et oleks väga palju kahanenud müük," kinnitas Bats.

Maxima ja Selveri pressiesindajad ütlesid "Aktuaalsele kaamerale", et ka nende kettides ollakse alkoholi väljapaneku muudatustega graafikus.

Selveris lähevad muudatused maksma suurusjärgus pool miljonit eurot.