Butina palus videopöördumises annetusi kohtukulude katteks

Butina sõnul kaebas tema advokaat kolmapäeval kohtuotsuse edasi ja vaja on raha talle maksmiseks.

Butina on ainus Vene kodanik, kes on vahistatud ja süüdi mõistetud USA-s kolm aastat kestnud juurdluse käigus Venemaa sekkumise suhtes riigi poliitikasse.

USA kohtunik määras end ebaseadusliku välisagendina tegutsemises süüdi tunnistanud Butinale aprilli lõpus pooleteiseaastase vanglakaristuse.

"Me ei rahasta advokaadi tegevust, kuid me teeme kõik selleks, et Butinale oleksid kättesaadavad kõik õigused Venemaa kodanikuna," ütles pühapäeval Venemaa välisministeeriumi eestkõneleja Maria Zahharova.

Butina võeti Washingtonis kinni mullu 15. juulil enne USA presidendi Donald Trumpi ja Vene presidendi Vladimir Putini kohtumist Helsingis ja on olnud sestsaadik vahi all. Seega on ta praeguseks ära kandnud juba poole määratud karistusest ja jääb trellide taha ilmselt veel üheksaks kuuks.

Prokuröride väitel käivitas Butina 2015. aasta märtsis plaani luua sidemed Vabariikliku Parteiga, et mõjutada USA välispoliitikat.

Ta tegutses käsikäes ameeriklasest elukaaslase, aktiivse vabariiklase ja relvaühingu NRA liikme Paul Ericksoniga. Tänu kõrgetele kontaktidele pääses Butina ligi vabariiklaste võimuladvikule.

Vandenõu taga oli Putini liitlane ja Vene keskpanga asepresident Aleksander Toršin, kes ka plaani rahastas.

USA prokurörid on öelnud, et kuigi Butina tegutses avalikult ja tal puuduvad otsesed sidemed Vene luureteenistustega, kujutas ta endast Ühendriikidele ohtu.

Butina ise on öelnud, et viibis Ühendriikides magistriõppes õppimiseks ja selleks, et aidata tugevdada USA-Vene suhteid. Pärast kohtuotsuse teatavaks tegemist ütles ta Vene ajakirjanikele, et talle määratud karistus on absurdne.

"Ma ei oodanud nii karmi karistust. See on täiesti absurdne ja tohutu häbi USA õigussüsteemile," sõnas venelanna.