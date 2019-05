Soomlaste Eestist toodud õlle hulk suurenes 40 protsenti

Soomlased on aprillis-mais toonud Eestist kodumaale kokku 29 miljonit liitrit alkoholi ehk umbes miljon liitrit mullusest rohkem, kirjutas ajaleht Taloussanomat.

Umbes neljandik jookidest tuuakse Lätist.

Turistide käitumises alkoholi sisseveo osas on suuri erinevusi – on suurte koguste toojaid ja neid, kes ei tee seda üldse. Nende osakaal, kelle sõnul Eesti hinnatase reisi sihtkoha valikut ei mõjuta, on Taloussanomate andmeil 2017. aastast alates märksa kasvanud.

Tõusmas on enam kui sada liitrit alkoholi toonute osa. Suurtoojad käivad keskmiselt viis korda aastas Eestis ja veavad kodumaale umbes 38 protsenti kõigi Eestis käinud soomlaste toodud alkoholist.

Õlle toomine vähenes perioodil 2018. aasta aprillist maini aastavõrdluses, kuid selle aasta algusest on see taas kasvule pööranud. Veebruaris-aprillis toodi Eestist koguni 40 protsenti mullusest enam õlut.

Kasvanud on ka siidrite ja long drink-ide sissevedu. Siidrit toodi 2018. aasta maist kuni 2019. aasta aprillini üle 20 protsendi ja long drink-e ligi viiendik varasemast rohkem.

Veini ja likööri Eestist Soome toomine näib olevat vähenenud ja kange alkoholi sissevedu on jäänud samale tasemele.

Andmed põhinevad iga-aastasel selle valdkonnaga seotud ametiühingute ja tööandjate organisatsioonide tellitud küsitlusel.