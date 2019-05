Helme Reformierakonna eelnõust: analüüs alkoaktsiisi langetamiseks käib

Reformierakonna fraktsioon esitas 2. mail eelnõu alkoholiaktsiisi langetamiseks, et vähendada suureks paisunud piirikaubandust ning parandada riigi maksulaekumist ja toetada Eesti kaubandust ning tootjaid.

2018. aasta riigieelarve vastuvõtmisel plaaniti alkoholiaktsiisi laekumiseks 341 miljonit eurot, ent tegelik laekumine oli 232 miljonit eurot. Seega laekus prognoositust 110 miljonit eurot vähem. Alalaekumine tulenes Läti piirikaubanduse suuremast mahust ja Soome turistide arvu vähenemisest, tõdeb fraktsioon eelnõu seletuskirjas.

Maksumaksjate liidu tellimisel valminud KPMG uuringus rõhutatakse, et kui

0,5 l viina hinnavahe Lätiga on alla ühe euro ja õllekohvri hinnavahe on alla kahe euro, siis 90 protsenti vastanutest piirilt enam alkoholi ei ostaks.

Prognoosijad hindasid juba 2015. aasta kümneprotsendilisi aktsiisitõuse riskantseks, aga 2016. aastal kehtestatud õlleaktsiisi määrä tõstmine 70 protsendi võrra ning veini ja kääritatud jookide aktsiisimäära tõstmine 45 protsendi võrra ületasid kriitilise piiri. Eesti on kaotanud turismitulusid Soomest ning käivitunud on massiline ostlemine Lätist, mida ei ole võimalik efektiivselt kontrollida. Samuti laekub maksutulu hoopis Läti eelarvesse.

Seetõttu tahaks Reformierakond langetada näiteks õlleaktsiisi 16,92 eurolt 11,3 euroni üheportsendilise etanoolisisalduse kohta hektoliitris. Võrdluseks: Lätis on see määr tänavu 7,4 eurot ning Soomes 36,5 eurot. Seega Eesti liiguks Lätile lähemale, ent vahe jääks sisse ka edaspidi, ent see poleks enam üle kahe korra suurem.

Alkoholiaktsiisi langetamine oli ka üks EKRE valimislubadustest. Rahandusminister Martin Helme (EKRE) lubab, et opositsioonilise Reformierakonna eelnõu ei hakata pelgalt selle fakti tõttu läbi kukutama ning töö aktsiiside alandamise uurimiseks ministeeriumis käib.

"Aktsiiside langetamine on tõepoolest üks EKRE lubadusi ning see on ka koalitsioonilepingu osaks. Praegune koalitsioon ei kavatse jätkata Reformierakonna praktikat, kus eelnõusid lükati tagasi ainult põhjusel, et need olid tulnud opositsioonist," kommenteeris Helme.

"Hetkel on rahandusministeeriumis käimas arutelud ja analüüs aktsiisilangetuse läbiviimiseks ning kindlasti kavatseme esitatud eelnõus olevate ettepanekutega tutvuda ja kasutame neid oma analüüsis. Loodame, et poliitilised oponendid ei ole eelnõu esitanud ainult tähelepanu püüdmiseks, vaid kavatsevad aktsiisi langetamist toetada ka Riigikogu suures saalis," lisas Helme.