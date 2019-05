Riigi Kinnisvara AS (RKAS) alustas Patarei merekindluse müüki avalikul enampakkumisel alghinnaga 4,5 miljonit eurot.

Enampakkumise periood on kuus kuud, mille jooksul on Patarei merekindluse ostuhuvilisel võimalik tutvuda kinnistutega, müügitingimustega ning koostada omapoolne pakkumus, teatas RKAS esmaspäeval. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. november.

RKAS märkis, et Patarei merekindluse suhtes kehtivad Patarei ja Lennusadama piirkonnas kaks detailplaneeringut. Detailplaneeringutest tulenevad õigused ja kohustused lähevad üle tulevasele kinnistute omanikule. Hoonete arv kruntidel võib olla kokku 11, kinnistute sihtotstarve on elukondlik ning äri- ja ühiskondlik, seisab RKAS-i pressiteates.

Merekindluse renoveerimisel rajatakse endise vanglahoone idapoolsesse ossa rahvusvaheline uurimiskeskus ning mälestusmuuseum. Näitust korraldab ja muuseumi loomist koordineerib Patareis üürilepingu alusel tegutsev Eesti Mälu Instituut.

Väljaspool Eestit nõustab Patarei merekindluse müüki RKAS-i müügipartner Colliers International.