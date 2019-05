Rõtovi sõnul ei tasu Ratase ja Kaljulaidi sõnavahetust üle dramatiseerida

"Seda on Eestis ka varem on ikka olnud, kui kaks avalikku institutsiooni on tülli läinud. Midagi ei ole katki, see paistab praegu lihtsalt praegu meile lihtsalt väga reljeefselt välja, et peaminister ja president on erinevatel seisukohtadel," rääkis Rõtov esmaspäeval Eesti Televisiooni saates "Ringvaade."

Ta lisas: "Ka peaminister on oma sõnas vaba ja sellest pole midagi, kui arvab teistmoodi, kui president. Eesti demokraatlik on riik. See pole kahe inimese konfrontatsioon kahe inimese vahel, vaid asi on laiem."

Rõtovi hinnangul on presidendi eesmärk väga selge ja ta on siiras. "Ta usub, et valitsuse tegevus kahjustab Eesti välispoliitikat, aga kui küsida, et millised on tema hoovad, ega ta midagi väga ei saa ette võta. Ta saab oma seisukoha välja öelda," ütles Rõtov.

Ta meenutas, et emotsionaalselt oli palju teravam vastasseis 1994. aastal peaminister Mart Laari ja president Lennart Meri vahel, kui tekkis konflikt ministrite ametisse kinnitamisel. "Kahe mehe vahel tekkis terav ütlemine."

Meri puhul oli Rõtovi sõnul vastandumisi palju, Toomas Hendrik-Ilves suutis valitsusega tülli mitte minna. Rõtov meenutas, et Arnold Rüütel väliis samuti konflikte. Seetõttu pälvis seetõttu Kaljulaidi ja Ratase sõnavahetus Rõtovi hinnangul niipalju tähelepanu, kuna inimeste jaoks näis see uudne ja üllatav.

"Mul ei ole usku, et see valitsus ei ole ohtlik meie välispoliitilisele kursile ja meie liitlassuhetele," ütles Kaljulaid esmaspäeval Eesti Päevalehes avaldatud usutluses.

Kaljulaid viitas EKRE liikmete käitumisele ning nende enne ministriks kinnitamist toimunud kohtumistel presidendiga antud lubadustele oma retoorikat muuta, mis presidendi hinnangul pole teoks saanud.

Ratase hinnangul on Kaljulaidi kriitika valitsuse välispoliitika suunal põhjendamatu, sest valitsus jätkab senist joont, mis on olnud viimased 30 aastat.

"Ma arvan, et president peab rohkem tasakaalu- ja sidusussildasid ehitama, mitte lõhkuma," ütles Ratas.