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Kaljulaid: Ühtegil on võimalused valimiskogus

Eesti
Raimond Kaljulaid.
Raimond Kaljulaid. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Võimaliku presidendikandidaadina välja käidud Riho Ühtegil on keeruline riigikogus toetust saada, kuid valimiskogus on tal arvestatavad võimalused, leiab riigikogu liige, sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid.

Kaljulaid märkis, et endise Kaitseliidu ülema Riho Ühtegi kandidatuur on väga tõsine ettepanek praeguses julgeolekuolukorras.

"Tema soovitajad (Grünberg, Osula, Taska, Toompere, Vare) on Eestis väga lugupeetud inimesed, kellel on arvestatav ühiskondlik võrgustik ja mõju. Vaevalt, et nad ühe pressiteatega piirduvad."

Kuivõrd edukaks Ühtegi kandidatuur osutub, seda on Kaljulaidi hinnangul raske hinnata.

"Riigikogus võib see olla keeruline, kuna seal domineerib väga jäik erakondlik mõtlemine. Valimiskogus võib see olla vägagi võimalik, arvestades juba ainuüksi seda kuivõrd suur osa kohalike omavalitsuste volikogude juhtidest on ise seotud Kaitseliiduga," lisas ta.

Kaljulaidi hinnangul on Ühtegi kandidatuuri puhul veel üks aspekt, mis kindlasti võib osutuda kaalukaks neile riigikogu ja valimiskogu liikmetele, kes riigikaitse küsimusi oluliseks peavad.

"Ajad on nimelt sellised, kus me ei saa enam välistada, et sügisel valitav president peab oma ametiaja jooksul tegutsema vastavalt põhiseaduse paragrahvile 128. See oleks kõige raskem ja kaalukam otsus, mida ükski Eesti riigijuht peab langetama. Sõna otseses mõttes riigi ja rahva jaoks elu ja surma küsimus."

Põhiseaduse § 128. "[...] Eesti Vabariigi vastu suunatud agressiooni korral kuulutab Vabariigi President välja sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni, ootamata ära Riigikogu otsust."

Toimetaja: Urmet Kook

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