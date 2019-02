Alamkoja liider Andrea Leadsom ütles reedel, et Briti valitsus on valmis järgmisel kuul lahkuma Euroopa Liidust ilma leppeta, kui parlament peaminister Theresa May poolt pakutud lahkumislepet heaks ei kiida.

"Sisuliselt on see, mis juhtuma hakkab, kui me lahkumisleppe poolt ei hääleta. Valitsuse] juriidiline seisukoht on, et me lahkume ilma leppeta," selgitas valitsuse juhtivaks esindajaks alamkojas (Leader of the House of Commons) olev Leadsom BBC-ile.

"Inimesed räägivad, et mis siis ikka, pikendame 50. artiklit, kuid mul on olnud paari nädala jooksul kaks kohtumist oma valimispiirkonna inimestega, kes - hoolimata sellest, kas nad hääletasid referendumil EL-ist lahkumise poolt või vastu, on ülekaalukalt seisukohal, et asjaga tuleb edasi liikuda," lisas ta.

Mayd tabas parlamendis järjekordne tagasilöök omaenda erakonna euroskeptiliste parlamendiliikmete poolt. Sümboolsel hääletusel ei pälvinud toetust valitsuse ettepanek, mis puudutas edasisi samme lahkumisleppe tagamiseks EL-iga. Kuigi hääletustulemus ei ole valitsusele kohustuslik, õõnestab see May läbirääkimisi Brüsselis, kus ta on lubanud, et kui talle järeleandmisi tehakse, siis kiidab Briti parlament lahkumisleppe heaks.

Leadsom pidas neljapäevast tagasilööki mitte nii oluliseks sündmuseks ning avaldas veendumust, et lõpuks kiidab parlament May plaani siiski heaks.

Mõjukas Konservatiivse Partei rahvasaadik Steve Baker, kes kuulub veendunud Brexiti-meelsete hulka, hoiatas aga oma erakonnakaaslasest peaministrit, et kui May kavatseb toetuda oma lahkumisleppe parlamendist läbi surumiseks opositsioonis oleva Tööpartei häältele, ootab tema valitsust ees lagunemine.

Baker tuletas meelde, et valitsusele parlamendienamust pakkuvad 10 saadikut Põhja-Iirimaalt ei kavatse nn Iiri tagavaraplaani tõttu May plaani toetada.

Leiboristid on pakkunud, et nad on valmis May lepet toetama, kui peaminister nõustub täitma nende tingimusi, sealhulgas tagama ühinemise tolliliiduga.