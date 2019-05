Lävepakuküsitlus: Iirimaal võidab europarlamendi valimised võimupartei

Paremtsentristlik Fine Gael juhib Iiri kolmest valimisringkonnast kahes, näitas telekanalite RTE ja TG4 tellitud ja 3000 valija seas läbi viidud lävepakuküsitlus, mille andmeil on Dublinis võidu suunas liikumas rohelised.

Iirimaa lõunaosa valimisringkonnas prognoosib küsitlus Fine Gaelile 16 protsenti häältest, teisele paremtsentristlikule suurparteile Fianna Fáilile ja vasaktsentristlikule Sinn Féinile kummalegi 13 protsenti häältest.

Iiri sisemaad, põhja- ja lääneosi hõlmavas valimisringkonnas kogub Fine Gael 25 protsenti häältest Sinn Féini 15 ja roheliste 12 protsendi vastu.

Dublinis prognoosib küsitlus 23-protsendise toetusega võitjaks rohelisi, kellele järgnevad 14 protsendiga Fine Gael ja 12 protsendiga Fianna Fáil.

Varadkar hoiatas varem reedel Dublinis hääletamas käies, et Brexit on sisenemas pärast Theresa May lahkumist Briti peaministri toolilt "väga ohtlikku" faasi. May teatas reedel, et lahkub Briti valitsevate konservatiivide juhi kohalt 7. juunil ning jääb uue liidri valimiseni peaministri kohusetäitjaks.

"Briti poliitika on Brexitist haaratud ja jääb Brexitist haaratuks väga pikaks ajaks. See tähendab, et me siseneme nüüd Brexiti uude järku. Järku, mis on Iirimaa jaoks väga ohtlik," sõnas ta.

"Aga juhtugu mis tahes, me säilitame külma närvi," lubas Iiri peaminister. "Me jätkame liidusuhete loomist, tugevdamist ja süvendamist üle Euroopa Liidu ja me tagame, et Iirimaa tuleb sellest läbi."

Iirimaal on europarlamendi valimiste kampaanias on olnud kesksel kohal mure naaberriigi Suurbritannia kaootilise EL-ist lahkumise protsessi pärast.

Holland ja Brexiti kursil Ühendkuningriik alustasid neljapäeval esimestena neli päeva kestvaid europarlamendi valimisi, kus populistidele on prognoositud märkimisväärset edu.

Euroopa Parlamendi 751 saadiku valimise õigus on rohkem kui 400 miljonil EL-i kodanikul. Esimesed ametlikud tulemused tehakse teatavaks pühapäeva õhtul, kui kõigis 28 liikmesriigis on valimised lõppenud.

Ka Tšehhi alustab reedel kaks päeva kestvaid valimisi, kuid enamik riike hääletab alles pühapäeval.